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Як функціонують протези кінцівок — пояснення протезиста

26 грудня 2024 18:03
Марія Кагал - Редактор міжнародного відділу
Марія Кагал
Редактор міжнародного відділу
Як працюють протези кінцівок
Військовий з протезом. Фото: Future for Ukraine
Марія Кагал - Редактор міжнародного відділу
Марія Кагал
Редактор міжнародного відділу

Медичний центр ортопедії та протезування у США допоміг вже більш як 70 українським військовим, що втратили кінцівки під час бойових дій. У клініці беруться за найскладніші випадки, з якими в Україні впоратись не змогли. 

Співзасновник клініки Марк Конкоран розповів ексклюзивно для Новини.LIVE, як вони виготовляють протези. 

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Як виготовляють протези

Перше, що потрібно зробити при виготовленні протезу, це зробити гільзу (або ж приймальну частину протезу). Для цього роблять зліпок кукси — частини кінцівки, що залишилась після ампутації. На основі зліпку роблять гільзу. 

"Для верхніх кінцівок, таких як руки, управління здійснюється за допомогою сенсорів, які вловлюють електричні сигнали від м'язів. Наші нерви посилають електричні імпульси до м'язів, щоб вони скорочувалися або розслаблялися, а протез руки вловлює ці сигнали та запрограмований таким чином, щоб відкривати чи закривати кисть залежно від того, які м'язи активуються", — пояснює Марк Коркоран. 

Перед тим як встановити протез, лікарі визначають, де знаходяться найсильніші сигнали, і саме там встановлюють електроди в гільзі. 

"Що стосується нижніх кінцівок, коліна в протезах керуються комп'ютером. Коліно відслідковує, коли на протез ставиться вага, а також коли його потрібно винести вперед. У протезах є датчики навантаження, гіроскопи для забезпечення рівності коліна та акселерометри, які визначають, скільки зусиль було докладено до ходьби. Коліна використовують штучний інтелект, щоб навчитися, як користувач ініціює ходьбу", — розповідає протезист. 

Нагадаємо, Новини.LIVE поспілкувалися з військовими, що нині проходять реабілітацію у США в Медичному центрі ортопедії та протезування.

Також зазначимо, що президент Володимир Зеленський нещодавно відвідав центр протезування та реабілітації Superhumans у Львові та прокоментував умови там. 

США ЗСУ протезування ампутація українські військові

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18:58 У США розробили "ефективний" засіб боротьби з раком кишківника

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

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