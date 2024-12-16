Надихає на боротьбу інших — історія незламного воїна Артема Комісарчука

Артем Комісарчук. Фото: з особистого архіву

Він пройшов полон, тортури, отримав важке поранення, але не здався та став прикладом для інших. Український захисник Артем Комісарчук на позивний "Пілігрим" втратив ногу через травму та понад рік був прикутий до ліжка. Лікарі давали мізерні шанси на те, що чоловік знову почне ходити. Зараз же Артем став учасником програми протезування від фонду "Майбутнє для України" та вчиться ходити на біонічному протезі.

Сайт Новини.LIVE розповідає історію незламного українського захисника Артема Комісарчука.

Читайте також:

АТО та російський полон

До Збройних сил України Артем Комісарчук долучився ще у 2010 році. Деякий час після цього чоловік працював за кордоном. Коли у 2014 році Росія анексувала Крим та розпочала війну проти України, Артем вирішив стати на захист Батьківщини. Чоловік пішов добровольцем та став артилеристом 51-ї окремої механізованої бригади. Вже у 26 років захисник був командиром гармати й поїхав боронити Луганщину.

Артем Комісарчук під час служби в зоні АТО у 2014 році. Фото: особистий архів

У серпні підрозділ Артема був на позиціях під Іловайськом, коли їх накрили з "Ураганів". Прорватися крізь щільні ворожі обстріли вдалося не всім. Деякі українські захисники загинули. Інші ж опинились в полоні, серед них був і Артем.

"Бойова машина десанту (БМД) та 6 екіпажів у темно-зеленій формі з білими пов'язками — я з такими ще не зустрічався. Вони швидко наблизилися та взяли мене на приціл, я зрозумів, що смикатися немає сенсу. До мене підійшов військовий без розпізнавальних знаків, з виду ніби калмик, вузькоокий, наказав зняти броню, потім ножем розрізав мою футболку та зав'язав нею мені очі. Потім кілька разів дали по голові прикладом і почали допитувати, хто такий", — згадує військовий.

Артем потрапив в колонію у Сніжному. Там чоловіка допитували та жорстоко били через те, що він говорив українською мовою. Військовий каже, що нібито на розстріл його водили шість разів. Так окупанти намагались морально тиснути. Зрештою військовий був змушений на камеру зізнатися у "злочинах". Хоча їх скоїли самі ж росармійці на окупованих територіях.

"Ми жили в постійному страху. Я просто чекав моменту, коли нас вб’ють і побої нарешті закінчаться", — розповідає чоловік.

В Росії чоловіка засудили до 20 років ув'язнення. За рік полону Артема намагалися обміняти 26 разів. Військовий довгий час був у списках "не для обміну", бо не відступався від своїх моральних принципів — не погоджувався, щоб його міняли на тих, у кого на руках кров. У вересні 2015 року Артема разом із побратимом таки обміняли на шістьох полонених росіян.

Повернення Артема Комісарчука з полону. Фото: особистий архів

Життя після російського полону

Артем пройшов реабілітацію після російського полону. У захисника діагностували забій хребта та перелом ребер, він отримав другу групу інвалідності. Ветеран повернувся до Тернополя, там зустрів кохану дружину Тетяну. Згодом у подружжя народилася донечка Яна. Однак після початку повномасштабного вторгнення Артем, не вагаючись, пішов до військкомату.

"Після пережитого в Донецьку я не хотів, щоб моя дитина бачила війну, щоб батьки мої ховалися в підвалах і боялися, що туди зайдуть росіяни та кинуть гранату. Окрім того, мати бойовий досвід і сидіти в тилу — це, на мою думку, ницо", — розповідає Артем.

Саме тоді Артем обрав собі позивний "Пілігрим". У складі 105-ї окремої бригади ТРО ЗСУ військовий брав участь у боях за Харківщину, Сумщину та Донеччину.

Артем Комісарчук під час служби на Харківщині, 2022 рік. Фото: особистий архів

У жовтні Артем разом з побратимами вийшов на завдання. Бійцям потрібно було утримати територію, яку намагалися захопити росіяни.

"Коли ми зайняли об'єкт, я побачив розтяжку. Одразу подав сигнал групі зупинитися та вивчити місцевість. Але один з моїх бійців випадково наступив на протипіхотну міну й підірвався. Я кинувся накладати йому турнікет, але раптово пролунав ще один вибух. Я встиг подумати, що це кінець, подумки попрощався з дружиною, з донькою і втратив свідомість", — пригадує Артем.

До тями чоловік прийшов вже у шпиталі у Харкові. Він пробув тиждень у штучній комі. Тим часом дружина Тетяна не знаходила собі місця у Тернополі, адже коханий просто зник. Пізніше медики повідомили жінці, що чоловік важко поранений.

Протезування після поранення

Далі на Артема чекало тривале лікування. В одному зі шпиталів у Львові лікарі вперше заговорили про можливу ампутацію лівої ноги, щоб врятувати бійцю життя.

"На операціях були присутні британські лікарі, вони казали, що за кордоном можуть врятувати ногу. Протягом трьох днів я вже був у Гданську, де й провів наступні 1,5 року, лежачи в ізоляторі. У мене виявили бактерію New Delhi, стійку до всіх видів антибіотиків. Ніякі методи лікування не допомагали. На сьогодні в мене 133 операції під загальним наркозом", — розповідає захисник.

Фахівці давали невтішні прогнози щодо лікування та радили ампутувати кінцівку. Артем порадився з дружиною, і вони разом прийняли надскладне рішення — ампутувати ногу. Після двох тижнів реанімації чоловік пішов на поправку.

"Я перший пацієнт у першому медичному об'єднанні Львова, хто подолав остеомієліт", — розповідає Артем.

Артем Комісарчук під час лікування і Львові, 2023 рік. Фото: особистий архів

Згодом Артем поволі почав пересуватися у кріслі колісному, потім — на милицях. Артему пощастило стати учасником програми протезування від БФ "Майбутнє для України". В межах програми фонд покриває всі необхідні витрати.

Наразі захисник перебуває у США в одній з найкращих клінік на протезуванні та реабілітації за програмою фонду "Майбутнє для України" (Future for Ukraine). Артем уже отримав сучасний біонічний протез та щодня наполегливо вчиться заново ходити.

"Я не малюю собі рожевих мрій, це не моя нога, але вона дає мені автономність та можливість жити повноцінно. Я нарешті зможу відвести доньку за руку в садочок, а згодом на перше причастя та випускний", — каже чоловік.

Артем Комісарчук вчиться ходити на протезі. Фото: особистий архів

Всі витрати на протезування, реабілітацію, проживання та переліт взяв на себе фонд "Майбутнє для України". Тож подружжя перерахували зібрані раніше 300 тисяч грн на закупівлю необхідного обладнання на передову.

Бойовий дух та витримка Артема Комісарчука допомогли йому вистояти у найскладніші часи. Завдяки сучасному протезу герой зможе повернутися до активного життя та втілити заплановані мрії.

Нагадаємо, ветеран війни та головний герой шоу "Холостяк" Олександр Терен вперше розповів про свого брата, який вважається зниклим безвісти. Родина не втрачає надії знайти військового живим.

Комік та боєць 3-ї ОШБр Віктор Розовий показав шрами після важкого осколкового поранення голови. Зірка "Ліги сміху" переніс складне хірургічне втручання.