Вдохновляет на борьбу других — история несокрушимого воина Артема Комисарчука

Артем Комисарчук. Фото: из личного архива

Он прошел плен, пытки, получил тяжелое ранение, но не сдался и стал примером для других. Украинский защитник Артем Комисарчук позывным Пилигримом потерял ногу из-за травмы и более года был прикован к постели. Врачи давали мизерные шансы на то, что мужчина снова начнет ходить. Сейчас Артем стал участником программы протезирования от фонда "Будущее для Украины" и учится ходить на бионическом протезе.

Сайт Новини.LIVE рассказывает историю несокрушимого украинского защитника Артема Комисарчука.

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В Вооруженные силы Украины Артем Комисарчук присоединился еще в 2010 году. Некоторое время после этого мужчина работал за границей. Когда в 2014 году Россия аннексировала Крым и начала войну против Украины, Артем решил стать на защиту Родины. Муж ушел добровольцем и стал артиллеристом 51-й отдельной механизированной бригады. Уже в 26 лет защитник был командиром пушки и уехал защищать Луганщину.

Артём Комисарчук во время службы в зоне АТО в 2014 году. Фото: личный архив

В августе подразделение Артема было на позициях под Иловайском, когда их накрыли из "Ураганов". Прорваться сквозь плотные вражеские обстрелы удалось не всем. Некоторые украинские защитники погибли. Остальные оказались в плену, среди них был и Артем.

"Боевая машина десанта (БМД) и 6 экипажей в темно-зеленой форме с белыми повязками — я с такими еще не встречался. Они быстро приблизились и взяли меня на прицел, я понял, что дергаться нет смысла. Ко мне подошел военный без опознавательных знаков, с виду как калмык, узкоглазый, приказал снять броню, потом ножом разрезал мою футболку и завязал ею мне глаза", — вспоминает Артём.

Артем попал в колонию в Снежном. Там мужчину допрашивали и жестоко избивали из-за того, что он говорил на украинском языке. Военный говорит, что якобы на расстрел его водили шесть раз. Так оккупанты пытались морально давить. В конце концов, военный был вынужден на камеру признаться в "преступлениях". Хотя их совершили сами же росармейцы на оккупированных территориях.

"Мы жили в постоянном страхе. Я просто ждал момента, когда нас убьют и побои наконец-то закончатся", — рассказывает мужчина.

В России мужчину приговорили к 20 годам заключения. Через год плена Артема пытались обменять 26 раз. Военное долгое время было в списках "не для обмена", потому что не отступался от своих моральных принципов — не соглашался, чтобы его меняли на тех, у кого на руках кровь. В сентябре 2015 года Артема вместе с побратимом обменяли на шестерых пленных россиян.

Возвращение Артема Комисарчука из плена. Фото: личный архив

Жизнь после русского плена

Артём прошел реабилитацию после российского плена. У защитника диагностировали ушиб позвоночника и перелом ребер, он получил вторую группу инвалидности. Ветеран вернулся в Тернополь, там встретил любимую жену Татьяну. Впоследствии у супругов родилась дочь Яна. Однако после начала полномасштабного вторжения Артем, не колеблясь, пошел в военкомат.

"После пережитого в Донецке, я не хотел, чтобы мой ребенок видел войну, чтобы родители мои прятались в подвалах и боялись, что туда зайдут русские и бросят гранату. Кроме того, иметь боевой опыт и сидеть в тылу — это, по моему мнению, низко", — рассказывает Артем.

В это время Артем избрал себе позывной Пилигрим. В составе 105-й отдельной бригады ТРО ВСУ военный участвовал в боях за Харьковщину, Сумщину и Донбас.

Артем Комисарчук во время службы в Харьковской области, 2022 год. Фото: личный архив

В октябре Артем вместе с собратьями вышел на задание. Бойцам нужно было удержать территорию, которую пытались захватить россияне.

Когда мы заняли объект, я увидел растяжку. Сразу подал сигнал группе остановиться и изучить местность. Но один из моих бойцов случайно наступил на противопехотную мину и взорвался. Я бросился накладывать ему турникет, но внезапно раздался еще один взрыв. Я успел подумать. , что это конец, мысленно попрощался с женой, с дочерью, и потерял сознание", , — вспоминает Артем.

В сознании мужчина пришел уже в госпитале в Харькове. Он пробыл неделю в искусственной коме. Между тем, жена Татьяна не находила себе места в Тернополе, ведь любимый просто исчез. Позже медики сообщили женщине, что мужчина тяжело ранен.

Протезирование после ранения

Дальше Артема ждало длительное лечение. В одном из госпиталей во Львове врачи впервые заговорили о возможной ампутации левой ноги, чтобы спасти бойцу жизни.

"На операциях присутствовали британские врачи, они говорили, что за границей могут спасти ногу. В течение трех дней я уже был в Гданьске, где и провел следующие 1,5 года, лежа в изоляторе. У меня обнаружили бактерию New Delhi, устойчивую ко всем видов антибиотиков. Никакие методы лечения не помогали. На сегодняшний день у меня 133 операции под общим наркозом", — рассказывает защитник.

Специалисты давали неутешительные прогнозы по лечению и советовали ампутировать концовку. Артем посоветовался с женой, и они вместе приняли сверхсложное решение — ампутировать ногу. После двух недель реанимации мужчина пошел на поправку.

"Я первый пациент в первом медицинском объединении Львова, кто преодолел остеомиелит", — рассказывает Артем.

Артем Комисарчук во время лечения во Львове, 2023 год. Фото: личный архив

Впоследствии Артем медленно начал передвигаться в колесном кресле, потом — на костылях. Артему удалось стать участником программы протезирования от БФ "Будущее для Украины". В рамках программы фонд покрывает все необходимые расходы.

Пока защитник находится в США в одной из лучших клиник на протезировании и реабилитации по программе фонда "Будущее для Украины" (Future for Ukraine). Артем уже получил современный бионический протез и каждый день упорно учится заново ходить.

"Я не рисую себе розовых мечтаний, это не моя нога, но она дает мне автономность и возможность жить полноценно. Я наконец-то смогу отвести дочь за руку в садик, а потом на первое причастие и выпускной", — говорит мужчина.

Артём Комисарчук учится ходить на протезе. Фото: личный архив

Все расходы по протезированию, реабилитации, проживанию и перелету взял на себя фонд "Будущее для Украины". Супруги перечислили собранные ранее 300 тысяч грн на закупку необходимого оборудования на передовую.

Боевой дух и выдержка Артема Комисарчука помогли ему выстоять в самые сложные времена. Благодаря современному протезу, герой сможет вернуться к активной жизни и воплотить запланированные мечты.

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