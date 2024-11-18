Дальнобойные удары по России — как разрешение США изменит ход войны

Пуск баллистической ракеты ATACMS. Фото: www.army.mil

США и другие страны позволили Украине наносить удары дальнобойными баллистическими ракетами по территории России. Однако это разрешение касается объектов РФ и Северной Кореи только в Курской области, и это не изменит существенное течение войны.

Об этом сообщили в Институте изучения войны (ISW).

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Официальные американские лица заявили, что США разрешили наносить удары по территории России в ответ на развертывание северокорейских сил на поле боя в Курской области, чтобы сдержать КНДР от развертывания дополнительных сил в Россию. В то же время представители США также заявили, что частичная отмена ограничений преследует цель создать "специфический и ограниченный" эффект на поле боя и это существенно не изменит ход войны.

Аналитики отмечают, что частичное снятие ограничений на использование Украиной западного оружия дальнего радиуса действия против военных объектов в Курской области не полностью лишит российские силы их убежища на российской территории, поскольку сотни военных объектов остаются в зоне действия ATACMS в других приграничных регионах России.

"ISW продолжает оценивать, что российские силы выиграют от любого частичного убежища, если западные государства будут продолжать накладывать ограничения на способность Украины защищать себя, и что США должны позволить Украине наносить удары по всем законным военным целям в оперативном и глубоком тылу России, а не только по тем, что расположены в Курской области", — говорится в отчете.

Напомним, 17 ноября президент США Джо Байден разрешил Украине бить дальнобойными ракетами ATACMS по территории России.

Такое же решение было принято Великобританией и Францией. Они также дали "зеленый свет" для ударов по территории врага ракетами SCALP/Storm Shadow.