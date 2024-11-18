Далекобійні удари по Росії — як дозвіл США змінить перебіг війни

Пуск балістичної ракети ATACMS. Фото: www.army.mil

США та інші країни дозволили Україні завдавати ударів далекобійними балістичними ракетами по території Росії. Однак цей дозвіл стосується об'єктів РФ та Північної Кореї лише у Курській області і це не змінить суттєво перебіг війни.

Про це повідомили в Інституті вивчення війни (ISW).

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Офіційні американські особи заявили, що США дозволили завдавати ударів по території Росії у відповідь на розгортання північнокорейських сил на полі бою в Курській області, щоб стримати КНДР від розгортання додаткових сил до Росії. Водночас представники США також заявили, що часткове скасування обмежень має на меті створити "специфічний і обмежений" ефект на полі бою і це суттєво не змінить хід війни.

Аналітики зазначають, що часткове зняття обмежень на використання Україною західної зброї далекого радіусу дії проти військових об’єктів у Курській області не позбавить повністю російські сили їхнього притулку на російській території, оскільки сотні військових об’єктів залишаються в зоні дії ATACMS в інших прикордонних регіонах Росії.

"ISW продовжує оцінювати, що російські сили виграють від будь-якого часткового притулку, якщо західні держави продовжуватимуть накладати обмеження на здатність України захищати себе, і що США повинні дозволити Україні завдавати ударів по всіх законних військових цілях в оперативному та глибокому тилу Росії, а не лише по тих, що розташовані в Курській області", — йдеться у звіті.

Нагадаємо, 17 листопада президент США Джо Байден дозволив Україні бити далекобійними ракетами ATACMS по території Росії.

Таке ж рішення ухвалили Велика Британія та Франція. Вони також дали "зелене світло" для ударів по території ворога ракетами SCALP/Storm Shadow.