ГУР уничтожило оккупантов, фотографировавшихся в Зеленом Гае

ГУР ликвидировало россиян, заявивших о "победе" в Зеленом Гае
Спецназовцы Главного управления разведки Минобороны Украины ликвидировали российских оккупантов, которые сфотографировались в селе Зеленый Гай Донецкой области. Таким образом, захватчики пытались отчитаться об очередной "победе" во время попыток прорваться к границе Днепропетровщины.
Об этом сообщила пресс-служба ГУР в Telegram в воскресенье, 3 августа.
Ликвидация российских "любителей пофотографироваться"
Одна из боевых групп российских оккупантов решили сделать фото в селе Зеленый Гай в Донецкой области, чтобы отчитаться руководству о "захваченной позиции".
"Однако захватчики оказались в зоне ответственности подразделения "Братство" в составе "Спецподразделения Тимура" ГУР МО Украины, а потому медийный "триумф" длился недолго", — говорится в сообщении.
В подразделении "Братство" отметили, что появление с оружием и российским флагом на территории Украины заканчивается одинаково — уничтожением.
Напомним, ГУР провело спецоперацию во временно оккупированном Мелитополе, уничтожив пятерых пассажиров микроавтобуса с оккупантами подразделения "Ахмат".
Ранее в ГУР рассказали, что на российском аэродроме "Армавир" был уничтожен истребитель российских оккупантов Су-27УБ.
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