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Главная Армия ГУР ликвидировало россиян, заявивших о "победе" в Зеленом Гае

ГУР ликвидировало россиян, заявивших о "победе" в Зеленом Гае

Ua ru
Дата публикации 3 августа 2025 15:22
ГУР уничтожило оккупантов, фотографировавшихся в Зеленом Гае
Украинские спецназовцы ГУР в Зеленом Гае. Фото: кадр с видео

Спецназовцы Главного управления разведки Минобороны Украины ликвидировали российских оккупантов, которые сфотографировались в селе Зеленый Гай Донецкой области. Таким образом, захватчики пытались отчитаться об очередной "победе" во время попыток прорваться к границе Днепропетровщины.

Об этом сообщила пресс-служба ГУР в Telegram в воскресенье, 3 августа.

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Одна из боевых групп российских оккупантов решили сделать фото в селе Зеленый Гай в Донецкой области, чтобы отчитаться руководству о "захваченной позиции".

Зелений Гай на Донеччині
Оккупанты в Зеленом Гае 26 июля и украинское подразделение "Братство" в селе 27 июля. Фото: ГУР

"Однако захватчики оказались в зоне ответственности подразделения "Братство" в составе "Спецподразделения Тимура" ГУР МО Украины, а потому медийный "триумф" длился недолго", — говорится в сообщении.

В подразделении "Братство" отметили, что появление с оружием и российским флагом на территории Украины заканчивается одинаково — уничтожением.

Напомним, ГУР провело спецоперацию во временно оккупированном Мелитополе, уничтожив пятерых пассажиров микроавтобуса с оккупантами подразделения "Ахмат".

Ранее в ГУР рассказали, что на российском аэродроме "Армавир" был уничтожен истребитель российских оккупантов Су-27УБ.

война Украина Донецкая область Днепропетровская область оккупанты ГУР
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
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