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Головна Армія ГУР ліквідувало росіян, які заявили про "перемогу" в Зеленому Гаї

ГУР ліквідувало росіян, які заявили про "перемогу" в Зеленому Гаї

Ua ru
Дата публікації: 3 серпня 2025 15:22
ГУР знищило окупантів, які фотографувалися в Зеленому Гаї
Українські спецпризначенці ГУР в Зеленому Гаї. Фото: кадр з відео

Спецпризначенці Головного управління розвідки Міноборони України ліквідували російських окупантів, які сфотографувалися в селі Зелений Гай Донецької області. Таким чином, загарбники намагалися прозвітувати про чергову "перемогу" під час спроб прорватися до кордону Дніпропетровщини.

Про це повідомила пресслужба ГУР у Telegram у неділю, 3 серпня.

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Одна з бойових груп російських окупантів вирішили зробити фото в селі Зелений Гай у Донецькій області, аби прозвітувати керівництву про "захоплену позицію".

Зелений Гай на Донеччині
Окупанти в Зеленому Гаї 26 липня та український підрозділ "Братство" у селі 27 липня. Фото: ГУР

"Проте загарбники опинилися в зоні відповідальності підрозділу "Братство" у складі "Спецпідрозділу Тимура" ГУР МО України, а тому медійний "тріумф" тривав недовго", — йдеться у повідомленні.

У підрозділі "Братство" наголосили, що поява зі зброєю та російським прапором на території України закінчується однаково — знищенням.

Нагадаємо, ГУР провело спецоперацію в тимчасово окупованому Мелітополі, знищивши пʼятьох пасажирів мікроавтобуса із окупантами підрозділу "Ахмат".

Раніше у ГУР розповіли, що на російському аеродромі "Армавір" було знищено винищувач російських окупантів Су-27УБ.

війна Україна Донецька область Дніпропетровська область окупанти ГУР
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
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