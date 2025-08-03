ГУР знищило окупантів, які фотографувалися в Зеленому Гаї

Українські спецпризначенці ГУР в Зеленому Гаї. Фото: кадр з відео

Спецпризначенці Головного управління розвідки Міноборони України ліквідували російських окупантів, які сфотографувалися в селі Зелений Гай Донецької області. Таким чином, загарбники намагалися прозвітувати про чергову "перемогу" під час спроб прорватися до кордону Дніпропетровщини.

Про це повідомила пресслужба ГУР у Telegram у неділю, 3 серпня.

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Одна з бойових груп російських окупантів вирішили зробити фото в селі Зелений Гай у Донецькій області, аби прозвітувати керівництву про "захоплену позицію".

Окупанти в Зеленому Гаї 26 липня та український підрозділ "Братство" у селі 27 липня. Фото: ГУР

"Проте загарбники опинилися в зоні відповідальності підрозділу "Братство" у складі "Спецпідрозділу Тимура" ГУР МО України, а тому медійний "тріумф" тривав недовго", — йдеться у повідомленні.

У підрозділі "Братство" наголосили, що поява зі зброєю та російським прапором на території України закінчується однаково — знищенням.

Нагадаємо, ГУР провело спецоперацію в тимчасово окупованому Мелітополі, знищивши пʼятьох пасажирів мікроавтобуса із окупантами підрозділу "Ахмат".

Раніше у ГУР розповіли, що на російському аеродромі "Армавір" було знищено винищувач російських окупантів Су-27УБ.