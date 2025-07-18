Как Дудаев предсказал сценарий агрессии РФ - Чеберлоевский рассказал

Джохар Дудаев. Фото: armyinform.com.ua

Первый президент Чеченской Республики Ичкерия Джохар Дудаев еще в 1990-х годах предупреждал, что российская агрессия не ограничится только Чечней. РФ имеет масштабные планы на захват.

Об этом заявил командир батальона имени Шейха Мансура Муслим Чеберлоевский в эксклюзивном интервью для Новини.LIVE.

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По его словам, Дудаев хорошо понимал суть российской политики и четко предвидел дальнейшее развитие событий.

"Он знал русню изнутри и заранее говорил о войне. Что она не остановится на Чечне — будет продолжение. Он даже очередность рассказал: Грузия, Крым, Украина", — отметил Чеберлоевский.

Он добавил, что Дудаев предупреждал, что, если Европа будет считать войну в Чечне внутренним делом России, то наступит день, когда и сама Европа станет "внутренним делом" России.

Он также подчеркнул, что Дудаев не просил у международного сообщества вооруженной помощи.

"Единственной просьбой было — изолировать агрессора на международной арене: применить санкции и исключить Россию из глобальных организаций", — добавил Чеберлоевский.

Напомним, что в этом же интервью Муслим Чеберлоевский заявил, что остановить агрессию России возможно только силой. Он отметил, что Кремль расценивает любые мирные инициативы или предложения о прекращении огня как проявление слабости, а не шаг к дипломатическому урегулированию.

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