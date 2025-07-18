Как Дудаев предсказал сценарий агрессии РФ - Чеберлоевский рассказал

Грузия, Крым, Украина — как Дудаев предсказал ход агрессии РФ
Первый президент Чеченской Республики Ичкерия Джохар Дудаев еще в 1990-х годах предупреждал, что российская агрессия не ограничится только Чечней. РФ имеет масштабные планы на захват.
Об этом заявил командир батальона имени Шейха Мансура Муслим Чеберлоевский в эксклюзивном интервью для Новини.LIVE.
Дудаев видел, что Россия не остановится без сопротивления мира
По его словам, Дудаев хорошо понимал суть российской политики и четко предвидел дальнейшее развитие событий.
"Он знал русню изнутри и заранее говорил о войне. Что она не остановится на Чечне — будет продолжение. Он даже очередность рассказал: Грузия, Крым, Украина", — отметил Чеберлоевский.
Он добавил, что Дудаев предупреждал, что, если Европа будет считать войну в Чечне внутренним делом России, то наступит день, когда и сама Европа станет "внутренним делом" России.
Он также подчеркнул, что Дудаев не просил у международного сообщества вооруженной помощи.
"Единственной просьбой было — изолировать агрессора на международной арене: применить санкции и исключить Россию из глобальных организаций", — добавил Чеберлоевский.
Напомним, что в этом же интервью Муслим Чеберлоевский заявил, что остановить агрессию России возможно только силой. Он отметил, что Кремль расценивает любые мирные инициативы или предложения о прекращении огня как проявление слабости, а не шаг к дипломатическому урегулированию.
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