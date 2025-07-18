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Головна Армія Грузія, Крим, Україна — як Дудаєв передбачив сценарій агресії РФ

Грузія, Крим, Україна — як Дудаєв передбачив сценарій агресії РФ

Ua ru
Дата публікації: 18 липня 2025 19:39
Як Дудаєв передбачив сценарій агресії РФ - Чеберлоєвський розповів
Джохар Дудаєв. Фото: armyinform.com.ua

Перший президент Чеченської Республіки Ічкерія Джохар Дудаєв ще у 1990-х роках попереджав, що російська агресія не обмежиться лише Чечнею. РФ має масштабні плани на захоплення.

Про це заявив командир батальйону імені Шейха Мансура Муслім Чеберлоєвський в ексклюзивному інтерв’ю для Новини.LIVE.

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За його словами, Дудаєв добре розумів суть російської політики й чітко передбачав подальший розвиток подій.

"Він знав русню зсередини й наперед говорив про війну. Що вона не зупиниться на Чечні — буде продовження. Він навіть черговість розказав: Грузія, Крим, Україна", — зазначив Чеберлоєвський.

Він додав, що Дудаєв попереджав, що, якщо Європа вважатиме війну у Чечні внутрішньою справою Росії, то настане день, коли й сама Європа стане "внутрішньою справою" Росії.

Він також підкреслив, що Дудаєв не просив у міжнародної спільноти збройної допомоги.

"Єдиним проханням було — ізолювати агресора на міжнародній арені: застосувати санкції та виключити Росію з глобальних організацій", — додав Чеберлоєвський.

Нагадаємо, що в цьому ж інтерв'ю Муслім Чеберлоєвський заявив, що зупинити агресію Росії можливо лише силою. Він наголосив, що Кремль розцінює будь-які мирні ініціативи чи пропозиції про припинення вогню як прояв слабкості, а не крок до дипломатичного врегулювання.

Раніше Президент України Володимир Зеленський вважає, що голова Білого дому Дональд Трамп здатний "поставити на коліна" російського диктатора Володимира Путіна.

Україна Чеченська республіка війна в Україні війна Росія
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
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