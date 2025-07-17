Як можна зупинити російсько-українську війну — комбат Мансура відповів

Командир батальйону імені Шейха Мансура Муслім Чеберлоєвський. Фото: Новини.LIVE

Командир батальйону імені Шейха Мансура Муслім Чеберлоєвський заявив, що війну з Росією можна зупинити тільки війною. За його словами, пропозиції щодо припинення вогню Кремль сприймає, як слабкість.

Про це він сказав в ексклюзивному інтерв'ю для ведучої вечірнього ефіру Новини.LIVE Юлії Литвиненко.

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Переговори з Росією

"У нас є таке прислів'я: війну можна зупинити тільки війною і це діє. Сьогодні, коли Росії пропонують перемир'я, переговори, щоб по-людськи розв'язати питання, вони це сприймають як слабкість, боягузтво, що противник злякався і його можна тиснути", — зазначив Чеберлоєвський.

Він переконаний, що з росіянами треба розмовляти на рівних, тоді "вони будуть слухатися". Водночас вони завжди порушують всі домовленості, яких було досягнуто та про це знає увесь світ.

"У нас після першої війни була домовленість з їхнім президентом Єльциним за столом переговорів, уклали договори, підписали, визнали один одного, але що сталося — ми знову бачимо", — зауважив комбат.

Він пояснив, що це не означає бажання продовжувати війну, але чеченці теж хотіли жити незалежно у себе вдома, коли росіяни прийшли зі зброєю.

"І ми жили б спокійно, але не дали нам і не дадуть і іншим теж, це хвороба Росії", — додав військовий.

Раніше український лідер Володимир Зеленський заявив, що очільник США Дональд Трамп може "поставити на коліна" Володимира Путіна.

Крім того, нещодавно державний орган Росії Росстат закрив дані про чисельність населення країни.