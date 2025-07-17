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Главная Армия Чеберлоевский объяснил, каким образом можно остановить войну с РФ

Чеберлоевский объяснил, каким образом можно остановить войну с РФ

Ua ru
Дата публикации 17 июля 2025 23:32
Как можно остановить российско-украинскую войну — комбат Мансура ответил
Командир батальона имени Шейха Мансура Муслим Чеберлоевский. Фото: Новини.LIVE

Командир батальона имени Шейха Мансура Муслим Чеберлоевский заявил, что войну с Россией можно остановить только войной. По его словам, предложения по прекращению огня Кремль воспринимает как слабость.

Об этом он сказал в эксклюзивном интервью для ведущей вечернего эфира Новини.LIVE Юлии Литвиненко.

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"У нас есть такая пословица: войну можно остановить только войной и это действует. Сегодня, когда России предлагают перемирие, переговоры, чтобы по-человечески решить вопрос, они это воспринимают как слабость, трусость, что противник испугался и его можно давить", — отметил Чеберлоевский.

Он убежден, что с россиянами надо разговаривать на равных, тогда "они будут слушаться". В то же время они всегда нарушают все договоренности, которые были достигнуты и об этом знает весь мир.

"У нас после первой войны была договоренность с их президентом Ельциным за столом переговоров, заключили договоры, подписали, признали друг друга, но что произошло — мы снова видим", — отметил комбат.

Он пояснил, что это не означает желание продолжать войну, но чеченцы тоже хотели жить независимо у себя дома, когда россияне пришли с оружием.

"И мы жили бы спокойно, но не дали нам и не дадут и другим тоже, это болезнь России", — добавил военный.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что глава США Дональд Трамп может "поставить на колени" Владимира Путина.

Кроме того, недавно государственный орган России Росстат закрыл данные о численности населения страны.

переговоры Чеченская республика война в Украине Россия прекращение огня
Евгения Брюховецкая - редактор
Автор:
Евгения Брюховецкая
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