Обстрелы Украины — какие запасы дронов и ракет есть у России

Российская ракета в небе. Фото: росСМИ

У россиян накоплено много ракет разных типов, в том числе Х-101 и "Калибр", а также дроны для массированных ударов по Украине. Кроме того, оккупанты давят на всех участках фронта.

Об этом сообщил руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко в Telegram.

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Коваленко напомнил, что война продолжается и россияне пытаются двигаться на Покровском направлении и "цепляться" за острова Херсонской области.

"Не стоит смотреть на уменьшение количества — они накапливают дроны, потому что у них произошло определенное логистическое провисание в результате удачных ударов по местам производства и хранения комплектующих к "шахедам", отсюда и снижение количества в воздухе", — пояснил руководитель ЦПД.

Кроме того, он отметил, что у россиян накоплено много крылатых ракет Х-101, "Калибр" и баллистических ракет.

Скриншот сообщения Андрея Коваленко

Напомним, недавно издание FT сообщило, что Россия использует западное оборудование для производства "Орешника".

В то же время представитель ГУР МО Андрей Юсов заявил, что оккупанты все меньше используют самолеты МиГ-31К для запуска своих ракет "Кинжал". Это связано с умелыми действиями ГУР и ВСУ.