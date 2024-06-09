В горах Закарпатья задержан нарушитель границы вместе с переправителем

На Закарпатье задержали нарушителя границы вместе с переправщиком. Фото: dpsu.gov.ua

Пограничники задержали в горах Закарпатья военнообязанного и местного жителя, который пытался незаконно переправить мужчину в Словакию.

Об этом сообщается на официальном сайте Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

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В ГПСУ рассказали, что организатор мошеннической схемы — житель Закарпатской области — владелец гостиничного комплекса, который находится недалеко от государственной границы.

"Мужчина через соцсети подыскивал желающих незаконно перейти в Словакию. Он встречал своих "клиентов", когда те приезжали в Закарпатье, селил их в собственной гостинице и сам отвозил на границу", — сообщили пограничники.

Пограничники задержали уклониста и его переправщика. Фото: ГПСУ

Переправщика и уклониста задержали на окраине населенного пункта Новоселица Ужгородского района. Военнообязанный заплатил аферисту 1 000 долларов США. И должен был передать еще 7 000 долларов в случае успешности "сделки".

Напомним, мужчина, родом из Донецка, был признан виновным в уклонении от призыва на военную службу и получил пять лет тюремного заключения.

Ранее спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко заявил, что бывают случаи, когда соседние страны возвращают уклоняющихся назад в Украину . Речь идет о мужчинах, сбежавших за границу.