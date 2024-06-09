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Готельний бізнес на ухилянтах — прикордонники викрили ще одну схему на Закарпатті

9 червня 2024 00:26
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
У горах Закарпаття затримали порушника кордону разом з переправником
На Закарпатті затримали порушника кордону разом з переправником. Фото: dpsu.gov.ua
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

Прикордонники затримали у горах Закарпаття військовозобов'язаного та місцевого жителя, який намагався незаконно переправити чоловіка до Словаччини. 

Про це повідомляється на офіційному сайті Державної прикордонної служби України (ДПСУ). 

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У ДПСУ розповіли, що організатор шахрайської схеми — житель Закарпатської області — власник готельного комплексу, який знаходиться неподалік державного кордону.

"Чоловік через соцмережі підшуковував охочих незаконно перейти до Словаччини. Він зустрічав своїх "клієнтів", коли ті прибували на Закарпаття, поселяв їх у власному готелі та сам доправляв до кордону", — повідомили прикордонники.

На Закарпатті прикордонники затримали ухилянта від служби та його переправника
Прикордонники затримали ухилянта та переправника. Фото: ДПСУ

Переправника та ухилянта затримали на околиці населеного пункту Новоселиця Ужгородського району. Військовозобов'язаний заплатив ділку 1 000 доларів США. І мав передати ще 7 000 доларів у разі успішності "операції".

Переправнику повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Вирішується питання щодо обрання закарпатцеві запобіжного заходу.

Нагадаємо, чоловік, родом із Донецька, був визнаний винним в ухиленні від призову на військову службу та отримав п'ять років тюремного ув'язнення. 

Раніше речник Держприкордонслужби Андрій Демченко заявив, що трапляються випадки, коли сусідні країни повертають ухилянтів назад в Україну. Йдеться про чоловіків, які втекли за кордон. 

ТЦК та СП
ухилянти
Закарпаття
мобілізація
прикордонники
війна
злочин

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