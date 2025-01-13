Строительство фортификаций на Днепропетровщине — Лысак сделал проверку

Сергей Лысак с военными на границе Донецкой области. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак вместе с военными побывали на границе с Донецкой областью. Они проверили строительство фортификационных сооружений.

Об этом Сергей Лысак сообщил в Telegram.

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Проверка фортификационных сооружений на Днепропетровщине

"Вместе с военными побывали на границе с Донецкой областью, где строятся фортификации. Воочию увидели текущую ситуацию", — говорится в сообщении.

Проверка фортификационных сооружений на Днепропетровщине. Фото: Сергей Лысак

Проверка фортификационных сооружений на Днепропетровщине. Фото: Сергей Лысак

Лысак подчеркнул, что все задачи, поставленные Генштабом, сегодня выполняются в полном объеме. По его словам, Днепропетровская ОВА, органы местного самоуправления всегда готовы поддержать наши Силы обороны, где это нужно.

Напомним, недавно издание Bild сообщило, что до границы с Днепропетровщиной россиянам осталось семь километров.

В то же время военный Кирилл Сазонов заявил, что сейчас нет рисков прорыва российских оккупантов в Днепропетровскую область, ведь их цель — Донецкая и Запорожская области.