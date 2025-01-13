Строительство фортификаций на Днепропетровщине — Лысак сделал проверку

Глава Днепропетровской ОВА проверил строительство фортификаций
Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак вместе с военными побывали на границе с Донецкой областью. Они проверили строительство фортификационных сооружений.
Об этом Сергей Лысак сообщил в Telegram.
Проверка фортификационных сооружений на Днепропетровщине
"Вместе с военными побывали на границе с Донецкой областью, где строятся фортификации. Воочию увидели текущую ситуацию", — говорится в сообщении.
Лысак подчеркнул, что все задачи, поставленные Генштабом, сегодня выполняются в полном объеме. По его словам, Днепропетровская ОВА, органы местного самоуправления всегда готовы поддержать наши Силы обороны, где это нужно.
Напомним, недавно издание Bild сообщило, что до границы с Днепропетровщиной россиянам осталось семь километров.
В то же время военный Кирилл Сазонов заявил, что сейчас нет рисков прорыва российских оккупантов в Днепропетровскую область, ведь их цель — Донецкая и Запорожская области.
Читайте Новини.LIVE!