Будівництво фортифікацій на Дніпропетровщині — Лисак зробив перевірку

Глава Дніпропетровської ОВА перевірив будівництво фортифікацій
Очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак разом з військовими побували на кордоні з Донеччиною. Вони перевірили будівництво фортифікаційних споруд.
Про це Сергій Лисак повідомив у Telegram.
Перевірка фортифікаційних споруд на Дніпропетровщині
"Разом з військовими побували на кордоні з Донеччиною, де будуються фортифікації. На власні очі побачили поточну ситуацію", — йдеться у повідомленні.
Лисак наголосив, що всі завдання, поставлені Генштабом, сьогодні виконуються у повному обсязі. За його словами, Дніпропетровська ОВА, органи місцевого самоврядування завжди готові підтримати наші Сили оборони, де це потрібно.
Нагадаємо, нещодавно видання Bild повідомило, що до кордону з Дніпропетровщиною росіянам лишилось сім кілометрів.
Водночас військовий Кирило Сазонов заявив, що наразі немає ризиків прориву російських окупантів у Дніпропетровську області, адже їхня мета — Донеччина та Запоріжжя.
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