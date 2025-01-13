Будівництво фортифікацій на Дніпропетровщині — Лисак зробив перевірку

Сергій Лисак з військовими на кордоні Донеччини. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак разом з військовими побували на кордоні з Донеччиною. Вони перевірили будівництво фортифікаційних споруд.

Про це Сергій Лисак повідомив у Telegram.

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Перевірка фортифікаційних споруд на Дніпропетровщині

"Разом з військовими побували на кордоні з Донеччиною, де будуються фортифікації. На власні очі побачили поточну ситуацію", — йдеться у повідомленні.

Перевірка фортифікаційних споруд на Дніпропетровщині. Фото: Сергій Лисак

Перевірка фортифікаційних споруд на Дніпропетровщині. Фото: Сергій Лисак

Лисак наголосив, що всі завдання, поставлені Генштабом, сьогодні виконуються у повному обсязі. За його словами, Дніпропетровська ОВА, органи місцевого самоврядування завжди готові підтримати наші Сили оборони, де це потрібно.

Нагадаємо, нещодавно видання Bild повідомило, що до кордону з Дніпропетровщиною росіянам лишилось сім кілометрів.

Водночас військовий Кирило Сазонов заявив, що наразі немає ризиків прориву російських окупантів у Дніпропетровську області, адже їхня мета — Донеччина та Запоріжжя.