Военный рассказал о штурмовиках армии РФ

Военные ВС РФ. Фото: Укринформ

Главный сержант роты огневой поддержки 5 ОШБр Юрий Сиротюк рассказал о нынешних штурмовиках российской армии. Он отметил, что сейчас это преимущественно выходцы из Азии.

Об этом военный рассказал в эфире Ранок.LIVE в четверг, 12 июня.

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По словам украинского военнослужащего, сейчас российские штурмовики — это преимущественно выходцы из Азии без мотивации, они погибают еще до позиций.

"Крайними разами штурмовых действий стало все меньше. Что собой сейчас представляет российский солдат — это контрактник. Сейчас это подавляющее большинство представители Серней Азии, которые поехали на заработки в Москву, которых поймали там, дали российский паспорт, дали автомат. И послали выполнять мусульманский священный долг — сражаться за православие, за российские ценности.

Им дают рюкзак, их одевают, как могут, дают старый автомат. И вот они долгими днями, по жаре, идут вперед. И мы имели информацию, что они умирают от перегрева", — рассказывает военный.

А также отмечает, что у этих людей нет физической способности делать какие-то атакующие действия. Однако, они пытаются просачиваться, проходить вперед.

В то же время главный сержант роты огневой поддержки 5 ОШБр Юрий Сиротюк рассказал, что трасса Краматорск — Доброполье — не под огневым контролем оккупантов, РФ запускает дроны-камикадзе вглубь на десятки километров с целью запугивания.

"Враг систематически нарушает Женевскую конвенцию. [...] Использование различных боевых газов, термобарических зарядов — это их привычная тактика, поэтому везде на позициях есть противогазы, везде на позициях есть определенные средства защиты", — объясняет украинский защитник.

Ранее мы информировали, что Россия пытается нарастить свое присутствие на африканском континенте.

Также мы писали, что Россия заманивает молодых африканок на производство дронов для нападения на Украину.