Военный рассказал о штурмовиках армии РФ

Погибают еще до позиций — военный о штурмовиках ВС РФ
Главный сержант роты огневой поддержки 5 ОШБр Юрий Сиротюк рассказал о нынешних штурмовиках российской армии. Он отметил, что сейчас это преимущественно выходцы из Азии.
Об этом военный рассказал в эфире Ранок.LIVE в четверг, 12 июня.
Военный ВСУ о штурмовиках РФ
По словам украинского военнослужащего, сейчас российские штурмовики — это преимущественно выходцы из Азии без мотивации, они погибают еще до позиций.
"Крайними разами штурмовых действий стало все меньше. Что собой сейчас представляет российский солдат — это контрактник. Сейчас это подавляющее большинство представители Серней Азии, которые поехали на заработки в Москву, которых поймали там, дали российский паспорт, дали автомат. И послали выполнять мусульманский священный долг — сражаться за православие, за российские ценности.
Им дают рюкзак, их одевают, как могут, дают старый автомат. И вот они долгими днями, по жаре, идут вперед. И мы имели информацию, что они умирают от перегрева", — рассказывает военный.
А также отмечает, что у этих людей нет физической способности делать какие-то атакующие действия. Однако, они пытаются просачиваться, проходить вперед.
В то же время главный сержант роты огневой поддержки 5 ОШБр Юрий Сиротюк рассказал, что трасса Краматорск — Доброполье — не под огневым контролем оккупантов, РФ запускает дроны-камикадзе вглубь на десятки километров с целью запугивания.
"Враг систематически нарушает Женевскую конвенцию. [...] Использование различных боевых газов, термобарических зарядов — это их привычная тактика, поэтому везде на позициях есть противогазы, везде на позициях есть определенные средства защиты", — объясняет украинский защитник.
Ранее мы информировали, что Россия пытается нарастить свое присутствие на африканском континенте.
Также мы писали, что Россия заманивает молодых африканок на производство дронов для нападения на Украину.
Читайте Новини.LIVE!