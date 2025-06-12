Військовий розповів про штурмовиків армії РФ

Гинуть ще до позицій — військовий про штурмовиків ЗС РФ
Головний сержант роти вогневої підтримки 5 ОШБр Юрій Сиротюк розповів про нинішніх штурмовиків російської армії. Він зазначив, що наразі це переважно вихідці з Азії.
Про це військовий розповів в ефірі Ранок.LIVE у четвер, 12 червня.
Військовий ЗСУ про штурмовиків РФ
За словами українського військовослужбовця, нині російські штурмовики — це переважно вихідці з Азії без мотивації, вони гинуть ще до позицій.
"Крайніми разами штурмових дій стало все менше. Що собою зараз являє російський солдат — це контрактник. Зараз це переважна більшість представники Серньої Азії, які поїхали на заробітки в Москву, яких зловили там, дали російський паспорт, дали автомат. І послали виконувати мусульман священний обов’язок — битися за православ'я, за російські цінності.
Їм дають наплічник, їх одягають, як можуть, дають старий автомат. І ось вони довгими днями, по спеці, йдуть вперед. І ми мали інформацію, що вони вмирають від перегріву", — розповідає військовий.
А також зазначає, що у цих людей немає фізичної спроможності робити якісь атакуючі дії. Однак вони намагаються просочуватися, проходити вперед.
Водночас головний сержант роти вогневої підтримки 5 ОШБр Юрій Сиротюк розповів, що траса Краматорськ — Добропілля — не під вогневим контролем окупантів, РФ запускає дрони-камікадзе вглиб на десятки кілометрів з метою залякування.
"Ворог систематично порушує Женевську конвенцію. […] Використання різних бойових газів, термобаричних зарядів — це їхня звична тактика, тому всюди на позиціях є протигази, всюди на позиціях є певні засоби захисту", — пояснює український захисник.
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