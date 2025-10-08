Дроновые вторжения РФ — фон дер Ляйен назвала это гибридной войной

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Фото: REUTERS/Yves Herman

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что нарушение Россией воздушного пространства Европейского союза является гибридной войной. Подобные инциденты направлены на разъединение ЕС и ослабление поддержки Украины.

Об этом Урсула фон дер Ляйен сказала во время речи в Европарламенте 8 октября.

Реклама

Читайте также:

Вторжение РФ в воздушное пространство ЕС

"Недавние вторжения в наше небо являются частью тенденции роста угроз. Пришло время называть вещи своими именами. Это гибридная война. Европа должна получить возможность реагировать и защищать наше небо. Работа начата", — подчеркнула Урсула фон дер Ляйен.

Make no mistake.



Недавние вторжения в наше небо являются частью схемы растущих угроз.



Пришло время назвать ее по имени.

Это гибридная война.



Европа должна получить возможность реагировать и защищать наше небо.



Работа началась ↓ https://t.co/dbs5H2NNaE - Ursula von der Leyen (@vonderleyen) 8 октября 2025 года

По ее словам, Россия хочет посеять раздор, но ЕС отвечает единством. Она пояснила, что итальянские пилоты именно в рамках миссии воздушного патрулирования НАТО сопровождали российской самолеты из неба Эстонии.

Также глава ЕК сказала, что украинцы делятся опытом на передовой, чтобы помочь государствам-членам противодействовать вторжениям дронов. Кроме того, фон дер Ляйен упомянула о проекте "Стена дронов".

"Нам нужна система, которая является доступной и пригодной для использования. Для быстрого обнаружения, быстрого перехвата и, при необходимости, быстрой нейтрализации. Здесь нам есть чему научиться у Украины. Как по возможностям, так и, что еще важнее, по их экосистеме быстрых инноваций. И Украина готова поддержать наши усилия", — отметила она.

Напомним, ранее еврокомиссар заявил, что в Кремле обсуждают нападение на НАТО. Немецкая разведка имеет соответствующие доказательства.

В то же время Дик Схоф ответил, как противодействовать беспилотникам России. Нужно осуществлять помехи и сбивать вражеские дроны.