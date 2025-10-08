Відео
Україна
Гібридна війна РФ — фон дер Ляєн про дронові вторгнення

Гібридна війна РФ — фон дер Ляєн про дронові вторгнення

Ua ru
Дата публікації: 8 жовтня 2025 13:31
Дронові вторгнення РФ — фон дер Ляєн назвала це гібридною війною
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Фото: REUTERS/Yves Herman

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що порушення Росією повітряного простору Європейського союзу є гібридною війною. Подібні інциденти спрямовані на роз'єднання ЄС та ослаблення підтримки України.

Про це Урсула фон дер Ляєн сказала під час промови у Європарламенті 8 жовтня. 

Читайте також:

Вторгнення РФ у повітряний простір ЄС

"Нещодавні вторгнення в наше небо є частиною тенденції зростання загроз. Настав час називати речі своїми іменами. Це гібридна війна. Європа повинна отримати можливість реагувати та захищати наше небо. Робота розпочата", — наголосила Урсула фон дер Ляєн. 

За її словами, Росія хоче посіяти розбрат, але ЄС відповідає єдністю. Вона пояснила, що італійські пілоти саме в рамках місії повітряного патрулювання НАТО супроводжували російській літаки з неба Естонії. 

Також глава ЄК сказала, що українці діляться досвідом на передовій, щоб допомогти державам-членам протидіяти вторгненням дронів. Крім того, фон дер Ляєн згадала про проєкт "Стіна дронів". 

"Нам потрібна система, яка є доступною та придатною для використання. Для швидкого виявлення, швидкого перехоплення та, за потреби, швидкої нейтралізації. Тут нам є чого навчитися в України. Як щодо можливостей, так і, що ще важливіше, щодо їхньої екосистеми швидких інновацій. І Україна готова підтримати наші зусилля", — зазначила вона.

Нагадаємо, раніше єврокомісар заявив, що у Кремлі обговорюють напад на НАТО. Німецька розвідка має відповідні докази. 

Водночас Дік Схоф відповів, як протидіяти безпілотникам Росії. Потрібно перешкоджати та збивати ворожі дрони. 

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
