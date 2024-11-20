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Прочь из Украины — премьер Великобритании обратился к Путину

20 ноября 2024 00:10
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
Путин ведет безответственную политику и риторику, заявили в Великобритании
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер Фото: Reuters
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

Премьер-министр Соединенного Королевства сэр Кир Стармер во время саммита G20 в Бразилии выразил глубокую обеспокоенность по поводу звучащей риторики со стороны Российской Федерации. Он назвал такую риторику "безответственной".

Об этом сообщает The Guardian.

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Он подчеркнул, что такая риторика не повлияет на решительность Великобритании оказывать Украине всестороннюю поддержку. Обращаясь к президенту России, сэр Стармер призвал его прекратить войну и вывести российские войска с территории Украины.

"В 1000-й день незаконной войны России в Украине я снова говорю: "Прекратите войну". Прочь из Украины!", — заявил Стармер.

Его поддержал представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер. Он заявил, что комментарии Кремля о новой пересмотренной ядерной доктрине не стали для него неожиданностью.

Миллер подчеркнул, что Соединенные Штаты призывают Россию прекратить "воинственную и безответственную" риторику и подчеркнули, что пока не видят оснований для изменения своей ядерной позиции.

Напомним, Путин официально утвердил обновленную ядерную доктрину. Документ предусматривает ядерный удар по угрожающей РФ стране.

Пресс-секретарь лидера Кремля Дмитрий Песков негативно отреагировал на разрешение США Украине бить по территории России. Он заявлял, что это решение будет провоцировать дальнейшее нагнетание напряженности вокруг конфликта.

США Великобритания владимир путин G20 война в Украине Кир Стармер

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