Путин ведет безответственную политику и риторику, заявили в Великобритании

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер Фото: Reuters

Премьер-министр Соединенного Королевства сэр Кир Стармер во время саммита G20 в Бразилии выразил глубокую обеспокоенность по поводу звучащей риторики со стороны Российской Федерации. Он назвал такую риторику "безответственной".

Об этом сообщает The Guardian.

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Он подчеркнул, что такая риторика не повлияет на решительность Великобритании оказывать Украине всестороннюю поддержку. Обращаясь к президенту России, сэр Стармер призвал его прекратить войну и вывести российские войска с территории Украины.

"В 1000-й день незаконной войны России в Украине я снова говорю: "Прекратите войну". Прочь из Украины!", — заявил Стармер.

Его поддержал представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер. Он заявил, что комментарии Кремля о новой пересмотренной ядерной доктрине не стали для него неожиданностью.

Миллер подчеркнул, что Соединенные Штаты призывают Россию прекратить "воинственную и безответственную" риторику и подчеркнули, что пока не видят оснований для изменения своей ядерной позиции.

Напомним, Путин официально утвердил обновленную ядерную доктрину. Документ предусматривает ядерный удар по угрожающей РФ стране.

Пресс-секретарь лидера Кремля Дмитрий Песков негативно отреагировал на разрешение США Украине бить по территории России. Он заявлял, что это решение будет провоцировать дальнейшее нагнетание напряженности вокруг конфликта.