Путін був готовий застосувати ядерну зброю у 2022 році

Пуск ракети-носія ядерної зброї "Ярс". Ілюстративне фото: росЗМІ

Колишня прем'єр-міністерка Великої Британії Ліз Трасс заявила, що останні дні на своїй посаді у 2022 році провела в готовності до застосування Росією ядерної зброї по Україні. Влада країни проводила кризові наради стосовно цього.

Про це пише Sky News у вівторок, 12 листопада.

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Застосування ядерної зброї

У біографії Ліз Трасс йдеться, що Путін був настільки близький до запуску ядерної зброї по Україні в жовтні 2022 року, що уряд Британії проводив екстрені наради щодо наслідків.

Вона розповіла, що провела кілька своїх останніх днів на посаді, вивчаючи карти погоди і готуючись до можливого поширення радіації на територію Британії.

Такі побоювання ґрунтувалися на даних американської розвідки, яка стверджувала про 50% ймовірності того, що Росія може розмістити ядерну зброю в Україні або підірвати її над Чорним морем.

Водночас The Times пише, що 18 жовтня 2022 року міністр оборони країни Бен Воллес поїхав до США, аби обговорити війну в Україні. Тоді президент США Джо Байден наголосив на "прямій загрозі" ядерної атаки Росією.

Нагадаємо, у мережі з’явилось супутникове зображення спорядження ядерної ракети Р-30 "Булава", яку готує Росія.

Також ми писали, що у жовтні НАТО провів масштабні військові навчання із залученням понад 60 літаків країн-членів.