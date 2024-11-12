Путин был готов применить ядерное оружие в 2022 году

Пуск ракеты-носителя ядерного оружия "Ярс". Иллюстративное фото: росСМИ

Бывшая премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила, что последние дни на своем посту в 2022 году провела в готовности к применению Россией ядерного оружия по Украине. Власти страны проводили кризисные совещания по этому поводу.

Об этом пишет Sky News во вторник, 12 ноября.

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Использование ядерного оружия

В биографии Лиз Трасс говорится, что Путин был настолько близок к запуску ядерного оружия по Украине в октябре 2022 года, что правительство Британии проводило экстренные совещания по поводу последствий.

Она рассказала, что провела несколько своих последних дней в должности, изучая карты погоды и готовясь к возможному распространению радиации на территорию Британии.

Такие опасения основывались на данных американской разведки, утверждавшей о 50% вероятности того, что Россия может разместить ядерное оружие в Украине или взорвать его над Черным морем.

В то же время The Times пишет, что 18 октября 2022 года министр обороны страны Бен Уоллес поехал в США, чтобы обсудить войну в Украине. Тогда президент США Джо Байден отметил "прямую угрозу" ядерной атаки Россией.

Напомним, в сети появилось спутниковое изображение снаряжения ядерной ракеты Р-30 "Булава", которую готовит Россия.

Также мы писали, что в октябре НАТО провел масштабные военные учения с привлечением более 60 самолетов стран-членов.