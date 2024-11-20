Путін веде безвідповідальну політику та риторику, заявили у Великій Британії

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер. Фото: Reuters

Прем'єр-міністр Сполученого Королівства сер Кір Стармер під час саміту G20 у Бразилії висловив глибоке занепокоєння з приводу риторики, що лунає з боку Російської Федерації. Він назвав таку риторику "безвідповідальною".

Про це повідомляє The Guardian.

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Він наголосив, що така риторика не вплине на рішучість Великої Британії надавати Україні всебічну підтримку. Звертаючись безпосередньо до президента Росії, сер Стармер закликав його припинити війну та вивести російські війська з території України.

"У 1000-й день незаконної війни Росії в Україні я знову кажу: "Припиніть війну". Геть з України", — заявив Стармер.

Його підтримав представник Державного департаменту США Метью Міллер. Він заявив, що коментарі Кремля щодо нової переглянутої ядерної доктрини не стали для нього несподіванкою.

Міллер підкреслив, що Сполучені Штати закликають Росію припинити "войовничу та безвідповідальну" риторику і наголосили, що наразі не бачать підстав для зміни своєї ядерної позиції.

Нагадаємо, Путін офіційно затвердив оновлену ядерну доктрину. Документ передбачає ядерний удар по країні, яка загрожує РФ.

Прессекретар лідера Кремля Дмитро Пєсков негативно відреагував на дозвіл США Україні бити по території Росії. Він заявляв, що таке рішення провокуватиме подальше нагнітання напруженості навколо конфлікту.