Как научиться военному делу без опыта — советы Кирилла Вереса

Герой Украины Верес дал совет, как украинцам в тылу научиться военному делу
Подполковник Вооруженных сил Украины, командир батальона К2 и Герой Украины Кирилл Верес обвинил военнообязанных украинцев в отсутствии военного опыта. Он призвал находящихся в тылу мобилизованных "готовиться даже по просмотру YouTube".
Об этом он заявил в интервью Армия.Inform.
Военнообязанные не готовы к войне
По его словам, у новоприбывших мобилизованных нет достаточных навыков для боя.
"Если украинский военнослужащий погиб из-за того, что он был плохо подготовлен, то это его вина. Почему он через два года в тылу не научился держать оружие?" — возмущается Верес.
В то же время военный отметил, что даже если призывника не научили достаточно в военно-учебном украинском центре, то он всегда должен рассказать об этом командиру, и его будут учить еще три дня.
Что не так с военной подготовкой в Украине
Заметим, что недовольство украинскими центрами учебной военной подготовки фиксируется в ВСУ не в первый раз.
По словам полевых командиров, им уже сейчас приходится посвящать недели обучению новичков базовым навыкам ведения боя, поскольку большинство из них прибывают почти не готовыми к боям.
Напомним, что в Министерстве обороны Украины заявили о том, что сроки базовой общевойсковой подготовки мобилизованных в Украине не изменялись и продлятся 30 дней.
В то же время нардеп от "Европейской солидарности" Владимир Арьев сообщил, что в Украине могут увеличить срок для обновления данных военнообязанных до 150 дней.
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