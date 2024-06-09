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Герой Украины Верес дал совет, как украинцам в тылу научиться военному делу

9 июня 2024 17:50
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Как научиться военному делу без опыта — советы Кирилла Вереса
Подполковник Кирилл Верес. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Подполковник Вооруженных сил Украины, командир батальона К2 и Герой Украины Кирилл Верес обвинил военнообязанных украинцев в отсутствии военного опыта. Он призвал находящихся в тылу мобилизованных "готовиться даже по просмотру YouTube".

Об этом он заявил в интервью Армия.Inform.

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По его словам, у новоприбывших мобилизованных нет достаточных навыков для боя.

"Если украинский военнослужащий погиб из-за того, что он был плохо подготовлен, то это его вина. Почему он через два года в тылу не научился держать оружие?" — возмущается Верес.

В то же время военный отметил, что даже если призывника не научили достаточно в военно-учебном украинском центре, то он всегда должен рассказать об этом командиру, и его будут учить еще три дня.

Что не так с военной подготовкой в Украине

Заметим, что недовольство украинскими центрами учебной военной подготовки фиксируется в ВСУ не в первый раз.

По словам полевых командиров, им уже сейчас приходится посвящать недели обучению новичков базовым навыкам ведения боя, поскольку большинство из них прибывают почти не готовыми к боям.

Напомним, что в Министерстве обороны Украины заявили о том, что сроки базовой общевойсковой подготовки мобилизованных в Украине не изменялись и продлятся 30 дней.

В то же время нардеп от "Европейской солидарности" Владимир Арьев сообщил, что в Украине могут увеличить срок для обновления данных военнообязанных до 150 дней.

Украина
мобилизация
военная подготовка
война в Украине
военные учения
ВСУ

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