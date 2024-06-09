Як навчитися військовій справі без досвіду — поради Кирила Вереса

Підполковник Кирило Верес. Фото: скриншот

Підполковник Збройних сил України, командир батальйону К2 та Герой України Кирило Верес звинуватив військовозобов'язаних українців у відсутності військового досвіду. Він закликав мобілізованих, які перебувають в тилу, "готуватися навіть за переглядом YouTube".

Про це він заявив в інтерв'ю Армія.Inform.

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За його словами, новоприбулі мобілізовані не мають достатніх навичок для бою.

"Якщо український військовослужбовець загинув через те, що він був погано підготовлений, то це його вина. Чому він за два роки у тилу не навчився тримати зброю?", — обурюється Верес.

Водночас військовий зауважив, що навіть якщо призовника не навчили достатньо у військово-навчальному українському центрі, то він завжди має розповісти про це командиру, і його будуть вчити ще три дні.

Що не так з військовим вишколом в Україні

Зауважимо, що невдоволеність українськими центрами навчальної військової підготовки фіксується в ЗСУ не вперше.

Зі слів польових командирів, їм вже зараз доводиться присвячувати тижні навчанню новачків базовим навичкам ведення бою, оскільки більшість з них прибувають майже не готові до боїв.

Нагадаємо, що в Міністерстві оборони України заявили про те, що терміни базової загальновійськової підготовки мобілізованих в Україні не змінювались, і триватимуть 30 днів.

Водночас нардеп від "Європейської солідарності" Володимир Арʼєв повідомив, що в Україні можуть збільшити термін для оновлення даних військовозобовʼязаних до 150 днів.