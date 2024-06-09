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Герой України Верес дав пораду, як українцям у тилу навчитися військової справи

9 червня 2024 17:50
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Як навчитися військовій справі без досвіду — поради Кирила Вереса
Підполковник Кирило Верес. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Підполковник Збройних сил України, командир батальйону К2 та Герой України Кирило Верес звинуватив військовозобов'язаних українців у відсутності військового досвіду. Він закликав мобілізованих, які перебувають в тилу, "готуватися навіть за переглядом YouTube".

Про це він заявив в інтерв'ю Армія.Inform.

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Військовозобов'язані не готові до війни

За його словами, новоприбулі мобілізовані не мають достатніх навичок для бою.

"Якщо український військовослужбовець загинув через те, що він був погано підготовлений, то це його вина. Чому він за два роки у тилу не навчився тримати зброю?", — обурюється Верес.

Водночас військовий зауважив, що навіть якщо призовника не навчили достатньо у військово-навчальному українському центрі, то він завжди має розповісти про це командиру, і його будуть вчити ще три дні.

Що не так з військовим вишколом в Україні

Зауважимо, що невдоволеність українськими центрами навчальної військової підготовки фіксується в ЗСУ не вперше.

Зі слів польових командирів, їм вже зараз доводиться присвячувати тижні навчанню новачків базовим навичкам ведення бою, оскільки більшість з них прибувають майже не готові до боїв.

Нагадаємо, що в Міністерстві оборони України заявили про те, що терміни базової загальновійськової підготовки мобілізованих в Україні не змінювались, і триватимуть 30 днів. 

Водночас нардеп від "Європейської солідарності" Володимир Арʼєв повідомив, що в Україні можуть збільшити термін для оновлення даних військовозобовʼязаних до 150 днів.

Україна
мобілізація
військова підготовка
війна в Україні
військові навчання
ЗСУ

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