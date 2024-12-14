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Генштаб подтвердил удар по нефтебазе в Орловской области РФ

14 декабря 2024 10:43
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
Генштаб подтвердил удар по нефтебазе в Орловской области РФ в ночь на 14 декабря
Пожар на станции в РФ.
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

В ночь на субботу, 14 декабря, бойцы Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими подразделениями Сил обороны, нанесли удар по линейно-производственной диспетчерской станции "Стальная лошадь" в Орловской области России. Это один из крупнейших терминалов нефтепродуктов в пригороде города Орел.

Поражение вражеского объекта подтвердили в Генеральном штабе ВСУ.

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Сообщается, что линейная производственно-диспетчерская станция "Стальной конь" является частью российского военно-промышленного комплекса, обеспечивающего поставки нефтепродуктов для армии РФ. В результате поражения начался мощный пожар.

"Результаты боевой работы уточняются. Продолжение следует... Слава Украине!" — сообщили в Генштабе.

Успешно работу украинских спецназовцев подтвердил губернатор Орловской области РФ Андрей Кличков. Он также сообщил, что во время атаки беспилотников на атакуемом объекте произошел масштабный пожар.

Генштаб
Отчет Генерального штаба ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, что на днях по меньшей мере один взрыв прогремел в Курске. Пока его последствия неизвестны.

Кроме того, под ракетной атакой оказался Таганрог Ростовской области. В результате атаки было повреждено промышленное предприятие, котельная, а также 27 домов остались без тепла.

пожар Генштаб ВСУ ССО война в Украине БпЛА

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