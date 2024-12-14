Генштаб подтвердил удар по нефтебазе в Орловской области РФ в ночь на 14 декабря

Пожар на станции в РФ.

В ночь на субботу, 14 декабря, бойцы Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими подразделениями Сил обороны, нанесли удар по линейно-производственной диспетчерской станции "Стальная лошадь" в Орловской области России. Это один из крупнейших терминалов нефтепродуктов в пригороде города Орел.

Поражение вражеского объекта подтвердили в Генеральном штабе ВСУ.

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Сообщается, что линейная производственно-диспетчерская станция "Стальной конь" является частью российского военно-промышленного комплекса, обеспечивающего поставки нефтепродуктов для армии РФ. В результате поражения начался мощный пожар.

"Результаты боевой работы уточняются. Продолжение следует... Слава Украине!" — сообщили в Генштабе.

Успешно работу украинских спецназовцев подтвердил губернатор Орловской области РФ Андрей Кличков. Он также сообщил, что во время атаки беспилотников на атакуемом объекте произошел масштабный пожар.

Отчет Генерального штаба ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, что на днях по меньшей мере один взрыв прогремел в Курске. Пока его последствия неизвестны.

Кроме того, под ракетной атакой оказался Таганрог Ростовской области. В результате атаки было повреждено промышленное предприятие, котельная, а также 27 домов остались без тепла.