Генштаб підтвердив удар по нафтобазі в Орловській області РФ в ніч на 14 грудня

Пожежа на станції в РФ. Фото: скриншот

У ніч на суботу, 14 грудня, бійці Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони, завдали удару по лінійно-виробничій диспетчерській станції "Стальной конь" в Орловській області Росії. Повідомляється, що це один з найбільших терміналів нафтопродуктів у передмісті міста Орел.

Ураження ворожого об'єкту підтвердили у Генеральному штабі ЗСУ.

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Повідомляється, що лінійна виробничо-диспетчерська станція "Стальной конь" є частиною російського військово-промислового комплексу, який забезпечує постачання нафтопродуктів для армії рф. В результаті ураження розпочалася потужна пожежа.

"Результати бойової роботи уточнюються. Далі буде… Слава Україні!" — повідомили в Гентштабі.

Вдалу роботу українських спецпризначенців підтвердив губернатор Орловської області РФ Андрій Кличков. Він також повідомив, що під час атаки безпілотників на атакованому об'єкті сталася масштабна пожежа.

Звіт Генерального штабу ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, що днями щонайменше один вибух пролунав у Курську. Наразі його наслідки невідомі.

Крім цього, під ракетною атакою опинився Таганрог Ростовської області. Внаслідок атаки було пошкоджено промислове підприємство, котельня, а також 27 будинків залишилися без тепла.