Генштаб підтвердив удар по нафтобазі в Орловській області РФ в ніч на 14 грудня

Генштаб підтвердив удар по нафтобазі в Орловській області РФ
У ніч на суботу, 14 грудня, бійці Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони, завдали удару по лінійно-виробничій диспетчерській станції "Стальной конь" в Орловській області Росії. Повідомляється, що це один з найбільших терміналів нафтопродуктів у передмісті міста Орел.
Ураження ворожого об'єкту підтвердили у Генеральному штабі ЗСУ.
Удар ССО по Орловській області
Повідомляється, що лінійна виробничо-диспетчерська станція "Стальной конь" є частиною російського військово-промислового комплексу, який забезпечує постачання нафтопродуктів для армії рф. В результаті ураження розпочалася потужна пожежа.
"Результати бойової роботи уточнюються. Далі буде… Слава Україні!" — повідомили в Гентштабі.
Вдалу роботу українських спецпризначенців підтвердив губернатор Орловської області РФ Андрій Кличков. Він також повідомив, що під час атаки безпілотників на атакованому об'єкті сталася масштабна пожежа.
Нагадаємо, що днями щонайменше один вибух пролунав у Курську. Наразі його наслідки невідомі.
Крім цього, під ракетною атакою опинився Таганрог Ростовської області. Внаслідок атаки було пошкоджено промислове підприємство, котельня, а також 27 будинків залишилися без тепла.
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