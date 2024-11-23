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Генералы должны быть в окопах — Зеленский об управлении в ВСУ

23 ноября 2024 19:01
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор
Система управления корпус-бригада — Зеленский объяснил важность
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор

Вооруженные силы Украины перейдут на новую систему управления корпус-бригада, которая в свою очередь должна уменьшить бюрократию в армии. Самое важное — моральное состояние военнослужащих.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский во время третьей Международной конференции по продовольственной безопасности Grain From Ukraine в субботу, 23 ноября, пишет "Суспільне".

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Зеленский прокомментировал изменения подходов к управлению в ВСУ, которые указаны во втором пункте плана внутренней устойчивости Украины. Президент заявил, что, в частности, они заключаются в уменьшении бюрократии в армии, и это "главная задача" Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

"И это очень важно. Офицер должен видеть солдата. Генерал, который не был в окопе, для меня не генерал, несмотря на опыт. При всем уважении, сегодня самая сложная ситуация на переднем крае, в окопе. Генералы должны быть в окопах. Вот такая война", — сказал глава государства.

Он добавил, что самое важное — моральное состояние военнослужащих, и если переход на систему управления корпус-бригада поможет в этом, он не против.

"И если, но это уже решать военным, если переход к системе на корпус-бригада, которую они предлагают на сегодня, — это уменьшение вот этого расстояния от генерала до солдата, если бюрократичность эта уменьшится, пусть делают так", — подчеркнул Зеленский.

Ранее мы писали о том, что ВСУ перейдут на корпусную систему управления, что позволит оптимизировать ресурсы и повысить эффективность.

Напомним, в Украине с октября 2024 года был введен пилотный проект по 45-дневной подготовке мобилизованных на базе четырех главных учебных центров ВСУ.

Владимир Зеленский ВСУ война в Украине военнослужащие фронт бюрократия

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