Війна в Україні — ЗСУ перейдуть на корпусну систему управління

Українські військові на фронті. Фото: Генштаб ЗСУ

Збройні сили України перейдуть на корпусну систему управління, що дозволить оптимізувати ресурси та підвищити ефективність. Це рішення пов'язане з необхідністю реформувати структуру.

Про це повідомляє АрміяInform із посиланням на джерело у керівництві ЗСУ.

Читайте також:

Корпусна система управління ЗСУ

Розробка концепції формування та реорганізації ЗСУ підходить до завершального етапу. Зокрема, може бути прийнято рішення про перехід Сил оборони на систему корпус — бригада.

Планується, що така система дозволить суттєво зекономити людський та матеріальний ресурс.

За даними джерела, у ЗСУ знають про проблеми в системі управління — чимало органів створені на тимчасовій основі.

"Далеко не всі люди, як приходять, знають можливості тих чи інших підрозділів. Зараз робота над концепцію реформування та реорганізації ЗСУ вже майже завершена", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що перехід на дивізійну систему управління потребує значних ресурсів. Тому наразі в Україні розглядається корпусна система з бригадами.

Нагадаємо, в Україні з жовтня 2024 року запровадили пілотний проєкт із 45-денної підготовки мобілізованих на базі чотирьох головних навчальних центрів ЗСУ.

Раніше ми писали про те, що Україна нарощує власне виробництво гармат та артилерійських снарядів. У 2025 році держава планує наростити виробництво ракет та дронів.