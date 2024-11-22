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ЗСУ перейдуть на нову систему управління — що відомо

22 листопада 2024 18:24
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор
Війна в Україні — ЗСУ перейдуть на корпусну систему управління
Українські військові на фронті. Фото: Генштаб ЗСУ
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор

Збройні сили України перейдуть на корпусну систему управління, що дозволить оптимізувати ресурси та підвищити ефективність. Це рішення пов'язане з необхідністю реформувати структуру.

Про це повідомляє АрміяInform із посиланням на джерело у керівництві ЗСУ.

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Розробка концепції формування та реорганізації ЗСУ підходить до завершального етапу. Зокрема, може бути прийнято рішення про перехід Сил оборони на систему корпус — бригада.

Планується, що така система дозволить суттєво зекономити людський та матеріальний ресурс.

За даними джерела, у ЗСУ знають про проблеми в системі управління — чимало органів створені на тимчасовій основі.

"Далеко не всі люди, як приходять, знають можливості тих чи інших підрозділів. Зараз робота над концепцію реформування та реорганізації ЗСУ вже майже завершена", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що перехід на дивізійну систему управління потребує значних ресурсів. Тому наразі в Україні розглядається корпусна система з бригадами. 

Нагадаємо, в Україні з жовтня 2024 року запровадили пілотний проєкт із 45-денної підготовки мобілізованих на базі чотирьох головних навчальних центрів ЗСУ. 

Раніше ми писали про те, що Україна нарощує власне виробництво гармат та артилерійських снарядів. У 2025 році держава планує наростити виробництво ракет та дронів.

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