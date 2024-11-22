Война в Украине — ВСУ перейдут на корпусную систему управления

Украинские военные на фронте. Фото: Генштаб ВСУ

Вооруженные силы Украины перейдут на корпусную систему управления, что позволит оптимизировать ресурсы и повысить эффективность. Это решение связано с необходимостью реформирования структуры.

Об этом сообщает АрмияInform со ссылкой на источник в руководстве ВСУ.

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Корпусная система управления ВСУ

Разработка концепции формирования и реорганизации ВСУ подходит к завершающему этапу. В частности, может быть принято решение о переходе Сил обороны на систему корпус — бригада.

Планируется, что такая система позволит существенно сэкономить человеческий и материальный ресурс.

По данным источника, в ВСУ знают о проблемах в системе управления — многие органы созданы на временной основе.

"Далеко не все люди, которые приходят, знают возможности тех или иных подразделений. Сейчас работа над концепцией реформирования и реорганизации ВСУ уже почти завершена", — говорится в сообщении.

Отмечается, что переход на дивизионную систему управления требует значительных ресурсов. Поэтому сейчас в Украине рассматривается корпусная система с бригадами.

Напомним, в Украине с октября 2024 года был введен пилотный проект по 45-дневной подготовке мобилизованных на базе четырех главных учебных центров ВСУ.

Ранее мы писали о том, что Украина наращивает собственное производство пушек и артиллерийских снарядов. В 2025 году государство планирует нарастить производство ракет и дронов.