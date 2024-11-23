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Генерали мають бути в окопах — Зеленський про управління в ЗСУ

23 листопада 2024 19:01
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор
Система управління корпус-бригада — Зеленський пояснив важливість
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор

Збройні сили України перейдуть на нову систему управління корпус-бригада, що своєю чергою має зменшити бюрократію у війську. Найважливіше — моральний стан військовослужбовців.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час третьої Міжнародної конференції з продовольчої безпеки Grain From Ukraine у суботу, 23 листопада, пише "Суспільне".

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Зеленський прокоментував зміни підходів до управління в ЗСУ, які зазначені у другому пункті плану внутрішньої стійкості України. Президент заявив, що, зокрема, вони полягають у зменшенні бюрократії у війську і це "головне завдання" Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

"І це дуже важливо. Офіцер повинен бачити солдата. Генерал, який не був в окопі, для мене не генерал, попри досвід. При всій повазі, сьогодні найскладніша ситуація на передньому краї, в окопі. Генерали повинні бути в окопах. Ось така війна", — сказав глава держави.

Він додав, що найважливіше — моральний стан військовослужбовців, і якщо перехід на систему управління корпус-бригада допоможе в цьому, він не проти.

"І якщо, але це вже вирішувати військовим, якщо перехід до системи на "корпус-бригада", яку вони пропонують на сьогодні — це зменшення ось цієї відстані від генерала до солдата, якщо бюрократичність ця зменшиться, нехай роблять так", — наголосив Зеленський.

Раніше ми писали про те, що ЗСУ перейдуть на корпусну систему управління, що дозволить оптимізувати ресурси та підвищити ефективність. 

Нагадаємо, в Україні з жовтня 2024 року запровадили пілотний проєкт із 45-денної підготовки мобілізованих на базі чотирьох головних навчальних центрів ЗСУ. 

Володимир Зеленський ЗСУ війна в Україні військовослужбовці фронт бюрократія

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