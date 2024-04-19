Какие профессии пользуются спросом на войне и кто нужен в полку "Азов"

Горячая вакансия от полка "Азов" — этого специалиста могут взять без резюме
Бригада "Азов" НГУ ищет специалиста в инженерно-саперную роту. Служебные обязанности сапера: поиск и обезвреживание мин и снарядов; организация проходов в минно-взрывных зонах врага; ликвидация взрывоопасных предметов. Кандидат на эту должность должен хорошо разбираться в минно-взрывном деле и иметь опыт военной службы.
Соответствующая вакансия появилась на сайте поиска работы Work.ua в понедельник, 15 апреля.
Кого в первую очередь пригласят на собеседование
Азовцы рассказали, что требуется от сапера, которого зачислят в ряды бригады:
- знание минно-взрывного дела и релевантный опыт работы или инженерно-техническое образование и желание, и готовность овладеть специальностью сапера;
- хорошая физическая форма;
- разрешение на выполнение минно-взрывных работ будет преимуществом;
- опыт военной службы.
Мужчине, который успешно пройдет отбор на должность сапера, предлагают официально мобилизоваться (до конца военного положения) или заключить контракт. Размер денежного довольствия — от 25 тыс. до 125 тыс. грн/мес. Если взрывотехник будет выполнять задачи в зоне боевых действий, ему будут доплачивать 3 300 грн/день.
Какие еще работники нужны "Азову"
Напомним, что полк "Азов" ищет начальника склада. Кандидат на должность должен быть готов к службе в зоне боевых действий и иметь высокий уровень владения MS Word, Excel. Также азовцы приглашают на службу поваров.
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