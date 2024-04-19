Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Армия arrow Горячая вакансия от полка "Азов" — этого специалиста могут взять без резюме arrow

Горячая вакансия от полка "Азов" — этого специалиста могут взять без резюме

19 апреля 2024 03:30
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
Какие профессии пользуются спросом на войне и кто нужен в полку "Азов"
Военнослужащий "Азова". Фото иллюстративное: Facebook/АЗОВ
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

Бригада "Азов" НГУ ищет специалиста в инженерно-саперную роту. Служебные обязанности сапера: поиск и обезвреживание мин и снарядов; организация проходов в минно-взрывных зонах врага; ликвидация взрывоопасных предметов. Кандидат на эту должность должен хорошо разбираться в минно-взрывном деле и иметь опыт военной службы.

Соответствующая вакансия появилась на сайте поиска работы Work.ua в понедельник, 15 апреля.

Читайте также:

Кого в первую очередь пригласят на собеседование

Азовцы рассказали, что требуется от сапера, которого зачислят в ряды бригады:

  • знание минно-взрывного дела и релевантный опыт работы или инженерно-техническое образование и желание, и готовность овладеть специальностью сапера;
  • хорошая физическая форма;
  • разрешение на выполнение минно-взрывных работ будет преимуществом;
  • опыт военной службы.
null
Вакансия Сапер в бригаде "Азов" на сайте Work.ua. Фото: скриншот

Мужчине, который успешно пройдет отбор на должность сапера, предлагают официально мобилизоваться (до конца военного положения) или заключить контракт. Размер денежного довольствия — от 25 тыс. до 125 тыс. грн/мес. Если взрывотехник будет выполнять задачи в зоне боевых действий, ему будут доплачивать 3 300 грн/день.

Какие еще работники нужны "Азову"

Напомним, что полк "Азов" ищет начальника склада. Кандидат на должность должен быть готов к службе в зоне боевых действий и иметь высокий уровень владения MS Word, Excel. Также азовцы приглашают на службу поваров.

работа
полк "Азов"
вакансии
Work.ua
Рекрутинг
фронт

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:19 Экс-командир "Азова" прокомментировал бронирование от мобилизации для работников цирка

16 апреля 2024

11:25 Вирастюк прокомментировал мобилизацию своего сына — что сказал

12 апреля 2024

06:44 Кто получит право на отсрочку по новому закону о мобилизации — полный перечень

9 апреля 2024
Новость с видео

22:53 У украинцев требуют документы на улице — какие есть шесть законных оснований

15 апреля 2024
Новость с фото

19:24 Ни в коем случае не сажайте эти растения — 5 самых худших "соседей" лука

16 апреля 2024

10:18 Закон о мобилизации — что нужно знать, чтобы не признали уклонистом

12 апреля 2024

07:19 Экс-командир полка Азов Жорин отреагировал на новый закон о мобилизации

16 апреля 2024

05:15Какой документ подтвердит, что вы забронированы — объяснение юриста

11 апреля 2024
обновлено:

06:02Обстрел Львовской области — раздаются мощные взрывы

12 апреля 2024

20:40 Лишь невнимательные водители нарушат правила на этом перекрестке — в чем хитрость