Які професії мають попит на війні та хто потрібен в полку "Азов"

Гаряча вакансія від полку "Азов" — цього спеціаліста можуть взяти без резюме
Бригада "Азов" НГУ шукає спеціаліста в інженерно-саперну роту. Службові обов'язки сапера: пошук і знешкодження мін і снарядів; організація проходів у мінно-вибухових зонах ворога; ліквідація вибухонебезпечних предметів. Кандидат на цю посаду повинен добре знатися на мінно-вибуховій справі та мати досвід військової служби.
Відповідна вакансія з'явилась на сайті пошуку роботи Work.ua у понеділок, 15 квітня.
Кого в першу чергу запросять на співбесіду
Азовці розповіли, що вимагається від сапера, якого зарахують до лав бригади:
- знання мінно-вибухової сфери та релевантний досвід роботи або інженерно-технічна освіта та бажання й готовність опанувати фах саперної справи;
- хороша фізична форма;
- дозвіл на виконання мінно-вибухових робіт буде перевагою;
- досвід проходження військової служби.
Чоловіку, який успішно пройде відбір на посаду сапера, пропонують офіційно мобілізуватись (до кінця воєнного стану) або ж укласти контракт. Розмір грошого забезпечення — від 25 тис. до 125 тис. грн/міс. Якщо вибухотехнік виконуватиме завдання у зоні бойових дій — йому доплачуватимуть 3 300 грн/день.
Які ще працівники потрібні "Азову"
Нагадаємо, що полк "Азов" шукає начальника складу. Кандидат на посаду повинен бути готовим проходити службу у зоні бойових дій та мати високий рівень володіння MS Word, Excel. Також азовці запрошують на службу кухарів.
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