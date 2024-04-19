Які професії мають попит на війні та хто потрібен в полку "Азов"

Військовослужбовець "Азову". Фото ілюстративне: Facebook/АЗОВ

Бригада "Азов" НГУ шукає спеціаліста в інженерно-саперну роту. Службові обов'язки сапера: пошук і знешкодження мін і снарядів; організація проходів у мінно-вибухових зонах ворога; ліквідація вибухонебезпечних предметів. Кандидат на цю посаду повинен добре знатися на мінно-вибуховій справі та мати досвід військової служби.

Відповідна вакансія з'явилась на сайті пошуку роботи Work.ua у понеділок, 15 квітня.

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Азовці розповіли, що вимагається від сапера, якого зарахують до лав бригади:

знання мінно-вибухової сфери та релевантний досвід роботи або інженерно-технічна освіта та бажання й готовність опанувати фах саперної справи;

хороша фізична форма;

дозвіл на виконання мінно-вибухових робіт буде перевагою;

досвід проходження військової служби.

Вакансія Сапер в бригаді "Азов" на сайті Work.ua. Фото: скриншот

Чоловіку, який успішно пройде відбір на посаду сапера, пропонують офіційно мобілізуватись (до кінця воєнного стану) або ж укласти контракт. Розмір грошого забезпечення — від 25 тис. до 125 тис. грн/міс. Якщо вибухотехнік виконуватиме завдання у зоні бойових дій — йому доплачуватимуть 3 300 грн/день.

Які ще працівники потрібні "Азову"

Нагадаємо, що полк "Азов" шукає начальника складу. Кандидат на посаду повинен бути готовим проходити службу у зоні бойових дій та мати високий рівень володіння MS Word, Excel. Також азовці запрошують на службу кухарів.