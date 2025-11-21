Видео
Главная Армия FP-5 "Фламинго" — ВСУ назвали ракету "экспериментальным оружием"

FP-5 "Фламинго" — ВСУ назвали ракету "экспериментальным оружием"

Ua ru
Дата публикации 21 ноября 2025 23:48
обновлено: 00:03
У Фламинго немного меньше запусков из-за экспериментальности оружия — в ВСУ все объяснили
Ракета "Фламинго". Фото: AP/Ефрем Лукацкий

Ракетный комплекс FP-5 "Фламинго" украинской компании Fire Point, первый запуск которого состоялся весной 2025 года, имеет огромный потенциал, но пока все еще остается экспериментальным оружием. Для дальнейшего развития нужно пройти путь массового использования и доработок.

Об этом 21 ноября заявил спикер Вооруженных сил Украины Дмитрий Лиховой на пресс-конференции компании Fire Point, сообщает hromadske.

Читайте также:

Ракетодрону "Фламинго" нужно время для развития

Дмитрий Лиховий отметил, что ракета FP-5 "Фламинго" имеет "большие заявленные тактико-технические характеристики и большой потенциал развития". Однако, по выводам специалистов Генерального штаба, для достижения значительной эффективности, сравнимой с другими образцами вооружения, ракетодрону "еще предстоит пройти этот путь".

Представитель ВСУ объяснил разницу между уже известными разработками компании и новой ракетой.

"Если в случае дрона FP-1 мы отмечаем значительную эффективность, которая была достигнута за годы массового использования и доработки, то, по выводам специалистов Генштаба, ракетодрону FP-5 еще предстоит пройти этот путь", — сказал он.

При этом, если дрон FP-1 за два года прошел значительную модернизацию, то с ракетой, по понятным причинам, это сделать сложнее, поэтому и количество ее запусков исчисляется "немного другими числами".

В свою очередь, главный технический директор Fire Point Ирина Терех подтвердила, что компания работает над масштабированием производства ракет "Фламинго" и старается придерживаться озвученных ранее планов.

Ранее стало известно о мощных ударах ВСУ в тылу оккупантов РФ. Для атаки использованы новейшие украинские беспилотники и ракеты отечественного производства, в частности модели "Фламинго", "Барс" и "Лютый".

А недавно украинский лидер Владимир Зеленский объяснил, сколько раз ВСУ применили "Фламинго".

Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
