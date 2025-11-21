Відео
Головна Армія FP-5 "Фламінго" — у ЗСУ назвали ракету "експериментальною зброєю"

FP-5 "Фламінго" — у ЗСУ назвали ракету "експериментальною зброєю"

Ua ru
Дата публікації: 21 листопада 2025 23:48
Оновлено: 00:03
У Фламінго трохи менше запусків через експериментальність зброї — у ЗСУ все пояснили
Ракета "Фламінго". Фото: AP/Єфрем Лукацький

Ракетний комплекс FP-5 "Фламінго" української компанії Fire Point, перший запуск якого відбувся навесні 2025 року, має величезний потенціал, але наразі все ще залишається експериментальною зброєю. Для подальшого розвитку потрібно пройти шлях масового використання та доопрацювань.

Про це 21 листопада заявив речник Збройних сил України Дмитро Лиховій на пресконференції компанії Fire Point, повідомляє hromadske.

Читайте також:

Ракетодрону "Фламінго" потрібен час для розвитку

Дмитро Лиховій наголосив, що ракета FP-5 "Фламінго" має "великі заявлені тактико-технічні характеристики й великий потенціал розвитку". Однак, за висновками фахівців Генерального штабу, для досягнення значної ефективності, порівнянної з іншими зразками озброєння, ракетодрону "ще слід пройти цей шлях".

Речник ЗСУ пояснив різницю між вже відомими розробками компанії та новою ракетою.

"Якщо у випадку дрона FP-1 ми відзначаємо значну ефективність, що була досягнута за роки масового використання та допрацювання, то, за висновками фахівців Генштабу, ракетодрону FP-5 ще слід пройти цей шлях", — сказав він.

При цьому, якщо дрон FP-1 за два роки пройшов значну модернізацію, то з ракетою, зі зрозумілих причин, це зробити складніше, тому і кількість її запусків обчислюється "трохи іншими числами".

Зі свого боку, головний технічний директор Fire Point Ірина Терех підтвердила, що компанія працює над масштабуванням виробництва ракет "Фламінго" та намагається дотримуватися озвучених раніше планів.

Раніше стало відомо про потужні удари ЗСУ у тилу окупантів РФ. Для атаки використано новітні українські безпілотники та ракети вітчизняного виробництва, зокрема моделі "Фламінго", "Барс" і "Лютий".

А нещодавно український лідер Володимир Зеленський пояснив, скільки разів ЗСУ застосували "Фламінго".

Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
