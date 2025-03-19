Оборонительные сооружения — Финляндия поможет Украине в строительстве

Владимир Зеленский и Александер Стубб. Фото: REUTERS

Финляндия имеет опыт строительства оборонительных сооружений на границе с Россией. Поэтому, она поможет Украине в этом вопросе.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с президентом Финляндии Александером Туббом 19 марта.

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Зеленский заявил, что Финляндия имеет опыт строительства оборонительных сооружений на границе с Россией, поэтому поможет Украине в этом вопросе, а также в обустройстве укрытий.

Кроме того, президент считает, что Украина точно может быть с Финляндией партнерами по гарантиям безопасности.

"Длинная граница с русскими — это всегда опасность независимо от того, в каком альянсе мы с вами есть или будем. Очень важно, чтобы самостоятельная страна имела возможности давать безопасность своим людям. Мы в этом имеем опыт и хотим делиться этим опытом как в Украине так и в Финляндии", — подчеркнул украинский лидер.

Напомним, на пресс-конференции Зеленский также заявил, что НАТО станет сильнее при участии Украины.

Кроме того, он ответил, чем опасна остановка разведданных от США для Украины.