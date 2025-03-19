Оборонні споруди — Фінляндія допоможе Україні у будівництві

Володимир Зеленський та Александер Стубб. Фото: REUTERS

Фінляндія має досвід будівництва оборонних споруд на кордоні з Росією. Тому, вона допоможе Україні в цьому питанні.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на пресконференції з президентом Фінляндяї Александером Туббом 19 березня.

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Зеленський заявив, що Фінляндія має досвід будівництва оборонних споруд на кордоні з Росією, тому допоможе Україні в цьому питанні, а також в облаштовуванні укриттів.

Крім того, президент вважає, що Україна точно може бути з Фінляндією партнерами щодо гарантій безпеки.

"Довгий кордон з росіяними — це завжди небезпека незажно від того, в якому альянсі ми з вами є або будемо. Дуже важливо, аби самостійна країна мала можливості давати безпеку своїм людям. Ми в цьому маємо досвід і хочемо ділитися цим досвідом як в Україні так і у Фінляндії", — підкреслив український лідер.

Нагадаємо, на пресконференції Зеленський також заявив, що НАТО стане сильнішим за участі України.

Крім того, він відповів, чим небезпечна зупинка розвідданих від США для України.