Розвіддані від США — чим небезпечна їх зупинка для України

Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Carlos Jasso

Президент Володимир Зеленський назвав ризики для України у разі припинення передачі розвідданих США. За його словами, наші військові не будуть бачити, куди летить ворожа балістика.

Про це український лідер заявив на пресконференції з президентом Фінляндії Александером Стуббом 19 березня.

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Зеленський пояснив, що при зупинці розвідданих США Україна втрачає почність польоту російської балістики та їх виходів. Однак в нас є своя розвідка та допомога від єропейських партнерів.

"Якщо Путін дійсно хоче миру, то чому він говорить про припинення допомоги Україні. Значить Путін хоче, щоб ми не знали про атаки РФ по мирному населенню Україні", — додав український президент.

Він також сказав, що ніхто не може впливати на рішення США, щодо допомоги Україні — це особисте рішення Трампа.

Нагадаємо, під час розмови з Дональдо Трампом Путін заявив, що Україна не повинна отримувати військову допомогу. За його словами, це умова для "недопущення ескалації конфлікту".

Водночас сам Трамп заявив, що під час переговорів з Путіним не йшлося про питання військової підтримки України. Але амеркианський лідер оцінив її як "дуже добру".