Разведданные от США — чем опасна их остановка для Украины

Зеленский сказал, чем опасна остановка разведданных от США
Президент Владимир Зеленский назвал риски для Украины в случае прекращения передачи разведданных США. По его словам, наши военные не будут видеть, куда летит вражеская баллистика.
Об этом украинский лидер заявил на пресс-конференции с президентом Финляндии Александером Стуббом 19 марта.
Чем опасна остановка разведданных США для Украины
Зеленский пояснил, что при остановке разведданных США Украина теряет возможность полета российской баллистики и их выходов. Однако у нас есть своя разведка и помощь от европейских партнеров.
"Если Путин действительно хочет мира, то почему он говорит о прекращении помощи Украине. Значит Путин хочет, чтобы мы не знали об атаках РФ по мирному населению Украины", — добавил украинский президент.
Он также сказал, что никто не может влиять на решение США, относительно помощи Украине — это личное решение Трампа.
Напомним, во время разговора с Дональдо Трампом Путин заявил, что Украина не должна получать военную помощь. По его словам, это условие для "недопущения эскалации конфликта".
В то же время сам Трамп заявил, что во время переговоров с Путиным речь не шла о вопросе военной поддержки Украины. Но амеркианский лидер оценил ее как "очень хорошую".
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