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Зеленский сказал, чем опасна остановка разведданных от США

19 марта 2025 12:15
Карина Приходько - Редактор
Разведданные от США — чем опасна их остановка для Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Carlos Jasso
Карина Приходько - Редактор

Президент Владимир Зеленский назвал риски для Украины в случае прекращения передачи разведданных США. По его словам, наши военные не будут видеть, куда летит вражеская баллистика.

Об этом украинский лидер заявил на пресс-конференции с президентом Финляндии Александером Стуббом 19 марта.

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Зеленский пояснил, что при остановке разведданных США Украина теряет возможность полета российской баллистики и их выходов. Однако у нас есть своя разведка и помощь от европейских партнеров.

"Если Путин действительно хочет мира, то почему он говорит о прекращении помощи Украине. Значит Путин хочет, чтобы мы не знали об атаках РФ по мирному населению Украины", — добавил украинский президент.

Он также сказал, что никто не может влиять на решение США, относительно помощи Украине — это личное решение Трампа.

Напомним, во время разговора с Дональдо Трампом Путин заявил, что Украина не должна получать военную помощь. По его словам, это условие для "недопущения эскалации конфликта".

В то же время сам Трамп заявил, что во время переговоров с Путиным речь не шла о вопросе военной поддержки Украины. Но амеркианский лидер оценил ее как "очень хорошую".

Владимир Зеленский США разведка военная помощь война в Украине
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