Жительница Житомирщины наводила дроны и ракеты россиян на ВСУ, за что получила 15 лет тюрьмы

Фанатка "Вагнера" наводила дроны на ВСУ — сколько лет получила
Суд вынес приговор жительнице Житомирской области, которая помогала российским оккупантам наводить ракеты и дроны на ВСУ. Она оказалась большой фанаткой ПВК "Вагнер".
Об этом сообщает Житомирская областная прокуратура.
Детали дела
43-летняя жительница Бахмутского района, переселившись в марте 2023 года в Житомирскую область, уже через несколько месяцев начала сотрудничество с офицером военной спецразведки Генерального штаба РФ.
Согласно инструкциям своего куратора, она посещала областной центр, собирая информацию о военных объектах, особенностях их охраны, схемах перемещения и количестве военной техники, численности личного состава. Женщина фотографировала военные объекты, определяла их GPS-координаты, указывала точные адреса, делала скриншоты в приложении Google Maps.
Кроме того, через мессенджер Telegram она информировала офицера Генерального штаба РФ о дислокации подразделений Вооруженных Сил Украины на территории Донецкой области.
Кроме того, осужденная проявляла повышенный интерес к боевикам частной военной компании "Вагнер", неоднократно публиковала на своей странице в социальной сети тексты, прославляющие "героизм" и "веру в победу" страны-агрессора.
Приговор суда
Суд эту гражданку признал виновной в государственной измене, распространении материалов с оправданием вооруженной агрессии РФ против Украины, а также в глорифификации представителей вооруженных формирований страны-агрессора.
Ей назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Напомним, в Харькове судили женщину, которая сотрудничала с оккупантами. Жительница Изюма передавала врагу информацию о расположении Вооруженных сил Украины.
Ранее мы писали о том, что жительница Купянска получила приговор суда за то, что сознательно работала на российских оккупантов. Она помогала им "вводить стандарты РФ" в украинской школе.
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