Жительница Житомирщины наводила дроны и ракеты россиян на ВСУ, за что получила 15 лет тюрьмы

Женщина в наручниках. Иллюстративное фото: pexels.com

Суд вынес приговор жительнице Житомирской области, которая помогала российским оккупантам наводить ракеты и дроны на ВСУ. Она оказалась большой фанаткой ПВК "Вагнер".

Об этом сообщает Житомирская областная прокуратура.

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Детали дела

43-летняя жительница Бахмутского района, переселившись в марте 2023 года в Житомирскую область, уже через несколько месяцев начала сотрудничество с офицером военной спецразведки Генерального штаба РФ.

Согласно инструкциям своего куратора, она посещала областной центр, собирая информацию о военных объектах, особенностях их охраны, схемах перемещения и количестве военной техники, численности личного состава. Женщина фотографировала военные объекты, определяла их GPS-координаты, указывала точные адреса, делала скриншоты в приложении Google Maps.

Кроме того, через мессенджер Telegram она информировала офицера Генерального штаба РФ о дислокации подразделений Вооруженных Сил Украины на территории Донецкой области.

Кроме того, осужденная проявляла повышенный интерес к боевикам частной военной компании "Вагнер", неоднократно публиковала на своей странице в социальной сети тексты, прославляющие "героизм" и "веру в победу" страны-агрессора.

Приговор суда

Суд эту гражданку признал виновной в государственной измене, распространении материалов с оправданием вооруженной агрессии РФ против Украины, а также в глорифификации представителей вооруженных формирований страны-агрессора.

Ей назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Харькове судили женщину, которая сотрудничала с оккупантами. Жительница Изюма передавала врагу информацию о расположении Вооруженных сил Украины.

Ранее мы писали о том, что жительница Купянска получила приговор суда за то, что сознательно работала на российских оккупантов. Она помогала им "вводить стандарты РФ" в украинской школе.