Колишня секретарка СБУ на Харківщині стала колаборанткою і отримала вирок суду

Секретарка СБУ з Куп'янська стала колаборанткою — рішення суду
Мешканка Куп'янська отримала вирок суду за те, що свідомо працювала на російських окупантів. Вона допомогала їм "запроваджувати стандарти РФ" в українській школі.
Про це йдеться у Єдиному державному реєстрі судових рішень.
Суть справи
Як з'ясувало слідство, колишня секретарка-друкарка СБУ після захоплення російськими окупантами частини Харківської області влаштувалась до них "в.о. завідувачки бібліотеки". Вона стала активно допомогати окупантам над впровадженням російських стандартів освіти в "Куп'янському ліцеї № 7".
Зокрема, вона організувала вилучення з бібліотечного фонду української літератури та підручників, замінюючи їх на матеріали, що відповідали освітнім вимогам Росії.
У суді жінка повністю визнала свою провину.
Що вирішив суд
Розглянувши справу суд призначив обвинуваченій три роки ув'язнення, але з випробувальним терміном на один рік. Окрім цього, їй заборонено займати державні посади чи працювати в органах місцевого самоврядування протягом наступних десяти років.
Нагадаємо, нещодавно на Харківщині судили жінку, яка працювала в окупаційній міліції. Вона працювала на ворога під час окупації Козачої Лопані.
Крім того, СБУ викрила чоловіка, який наводив російські удари по Харківській області. Його засудили до 15 років ув'язнення.
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