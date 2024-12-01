Колишня секретарка СБУ на Харківщині стала колаборанткою і отримала вирок суду

Бібліотека. Ілюстративне фото: УНІАН

Мешканка Куп'янська отримала вирок суду за те, що свідомо працювала на російських окупантів. Вона допомогала їм "запроваджувати стандарти РФ" в українській школі.

Про це йдеться у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Суть справи

Як з'ясувало слідство, колишня секретарка-друкарка СБУ після захоплення російськими окупантами частини Харківської області влаштувалась до них "в.о. завідувачки бібліотеки". Вона стала активно допомогати окупантам над впровадженням російських стандартів освіти в "Куп'янському ліцеї № 7".

Зокрема, вона організувала вилучення з бібліотечного фонду української літератури та підручників, замінюючи їх на матеріали, що відповідали освітнім вимогам Росії.

У суді жінка повністю визнала свою провину.

Що вирішив суд

Розглянувши справу суд призначив обвинуваченій три роки ув'язнення, але з випробувальним терміном на один рік. Окрім цього, їй заборонено займати державні посади чи працювати в органах місцевого самоврядування протягом наступних десяти років.

Нагадаємо, нещодавно на Харківщині судили жінку, яка працювала в окупаційній міліції. Вона працювала на ворога під час окупації Козачої Лопані.

Крім того, СБУ викрила чоловіка, який наводив російські удари по Харківській області. Його засудили до 15 років ув'язнення.