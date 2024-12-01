Бывшая секретарь СБУ в Харьковской области стала коллаборанткой и получила приговор суда

Библиотека. Иллюстративное фото: УНИАН

Жительница Купянска получила приговор суда за то, что сознательно работала на российских оккупантов. Она помогала им "вводить стандарты РФ" в украинской школе.

Об этом говорится в Едином государственном реестре судебных решений.

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Суть дела

Как выяснило следствие, бывшая секретарь СБУ после захвата российскими оккупантами части Харьковской области устроилась к ним "и.о. заведующей библиотекой". Она стала активно помогать оккупантам с внедрением российских стандартов образования в "Купянском лицее №7".

В частности, она организовала изъятие из библиотечного фонда украинской литературы и учебников, заменяя их на материалы, отвечающие образовательным требованиям России.

В суде женщина полностью признала свою вину.

Что решил суд

Рассмотрев дело, суд назначил обвиняемой три года заключения, но с испытательным сроком на один год. Кроме того, ей запрещено занимать государственные должности или работать в органах местного самоуправления в течение следующих десяти лет.

Напомним, недавно в Харьковской области судили женщину, которая работала в оккупационной милиции. Она работала на врага во время оккупации Казачьей Лопани.

Кроме того, СБУ разоблачила мужчину, который наводил российские удары по Харьковской области. Его приговорили к 15 годам заключения.