Мешканка Житомирщини наводила дрони та ракети росіян на ЗСУ, за що отримала 15 років тюрми

Жінка в кайданках. Ілюстративне фото: pexels.com

Суд виніс вирок мешканці Житомирщини, яка допомогала російським окупантам наводити ракети й дрони на ЗСУ. Вона виявилась великою фанаткою ПВК "Вагнер".

Про це повідомляє Житомирська обласна прокуратура.

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Деталі справи

43-річна мешканка Бахмутського району, переселившись у березні 2023 року на Житомирщину, вже за декілька місяців розпочала співпрацю з офіцером військової спецрозвідки Генерального штабу РФ.

Згідно з інструкціями свого куратора, вона відвідувала обласний центр, збираючи інформацію про військові об'єкти, особливості їх охорони, схеми переміщення та кількість військової техніки, чисельність особового складу. Жінка фотографувала військові об'єкти, визначала їх GPS-координати, вказувала точні адреси, робила скріншоти у додатку Google Maps.

Крім того, через месенджер Telegram вона інформувала офіцера Генерального штабу РФ про дислокацію підрозділів Збройних Сил України на території Донецької області.

Окрім цього, засуджена виявляла підвищений інтерес до бойовиків приватної військової компанії "Вагнер", неодноразово публікувала на своїй сторінці у соціальній мережі тексти, що прославляють "героїзм" та "віру у перемогу" країни-агресора.

Вирок суду

Суд цю громадянку визнав винною у державній зраді, поширенні матеріалів з виправдуванням збройної агресії РФ проти України, а ще у глорифікації представників збройних формувань країни-агресора.

Їй призначено покарання у виді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Харкові судили жінку, яка співпрацювала з окупантами. Мешканка Ізюма передавала ворогу інформацію про розташування Збройних сил України.

Раніше ми писали про те, що мешканка Куп'янська отримала вирок суду за те, що свідомо працювала на російських окупантів. Вона допомагала їм "запроваджувати стандарти РФ" в українській школі.