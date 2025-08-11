Эвакуация раненых с поля боя — ВСУ применят новые методы

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: facebook/CinCAFofUkraine

Сейчас эвакуация раненых с поля боя становится все сложнее из-за изменения характера войны и активного использования ударных беспилотников. Командование рассматривает новые решения этой проблемы и планируют привлечь для этого дроны и роботов.

Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в Facebook 11 августа.

Реклама

Читайте также:

Новые технологии для эвакуации раненых поля боя

Сырский рассказал, что вопрос эвакуации раненых бойцов с поля боя стал одним из ключевых на ежемесячном совещании по вопросам военной медицины и медицинского обеспечения.

На нем также присутствовали командующий Медицинских сил, руководители медицинских служб группировок войск и армейских корпусов. Они доложили о состоянии возможностей медицинских подразделений, формирований и об укомплектованности медицинских отделов.

"В нынешних обстоятельствах на поле боя все труднее соблюдать требования по оперативной эвакуации. Однако должны искать эффективные ответы на эти вызовы. Кроме улучшения подготовки и обеспечения личного состава и медицинских подразделений, ситуацию можно улучшить благодаря новым техническим подходам к эвакуации, в частности через применение беспилотных систем и наземных роботизированных комплексов (НРК)", — подчеркнул Сырский.

Представители Десантно-штурмовых войск, конкретно 25-й отдельной воздушно-десантной бригады, поделились своим положительным опытом в этом вопросе.

Главнокомандующий подчеркнул, что по итогам этого совещания, он определил задачи по развитию медицинской службы в Вооруженных Силах Украины. Он считает, что следует масштабировать применение НРК для эвакуации раненых, улучшить обеспечение медицинских подразделений бронированной и эвакуационной техникой, реализовать другие логистические и организационные решения для своевременной транспортировки раненых и оказания им квалифицированной помощи.

"Главная цель — сохранение жизни и здоровья защитников Украины, которые держат на себе фронт", — отметил генерал.

Напомним, недавно ГУР показало авиационную эвакуацию раненых военных. Сразу четыре вертолета, оборудованные необходимым медицинским оснащением, перевезли бойцов под непрерывное медицинское сопровождение.

В то же время в Минобороны сообщили, что в течение июля 2025 года к эксплуатации в Силах обороны допустили восемь новых наземных роботизированных комплексов. Они способны выполнять логистические, специальные задачи, эвакуировать раненых.