Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівПсихологіяІндустріїДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія Евакуація поранених з фронту — ЗСУ застосують дрони і роботів

Евакуація поранених з фронту — ЗСУ застосують дрони і роботів

Ua ru
Дата публікації: 11 серпня 2025 15:52
Евакуація поранених з поля бою — ЗСУ застосують нові методи
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: facebook/CinCAFofUkraine

Зараз евакуація поранених з поля бою стає все складнішою через зміну характеру війни та активне використання ударних безпілотників. Командування розглядає нові вирішення цієї проблеми і планують залучити для цього дрони і роботів.

Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у Facebook 11 серпня. 

Реклама
Читайте також:

Нові технології для евакуації поранених поля бою

Сирський розповів, що питання евакуації поранених бійців з поля бою стало одним із ключових на щомісячній нараді з питань військової медицини та медичного забезпечення. 

На ній також були присутні командувач Медичних сил, керівники медичних служб угруповань військ та армійських корпусів. Вони доповіли про стан спроможностей медичних підрозділів, формувань та про укомплектованість медичних відділів.

"За нинішніх обставин на полі бою дедалі важче дотримуватися вимог щодо оперативної евакуації. Однак маємо шукати ефективні відповіді на ці виклики. Крім поліпшення підготовки і забезпечення особового складу та медичних підрозділів, ситуацію можливо покращити завдяки новим технічним підходам до евакуації, зокрема через застосування безпілотних систем та наземних роботизованих комплексів (НРК)", — наголосив Сирський.

Представники Десантно-штурмових військ, конкретно 25-ї окремої повітрянодесантної бригади, поділились своїм позитивним досвідом у цьому питанні. 

Головнокомандувач підкреслив, що за підсумками цієї наради, він визначив завдання щодо розвитку медичної служби в Збройних Силах України. Він вважає, що слід масштабувати застосування НРК для евакуації поранених, поліпшити забезпечення медичних підрозділів броньованою та евакуаційною технікою, реалізувати інші логістичні й організаційні рішення для своєчасного транспортування поранених та надання їм кваліфікованої допомоги.

"Головна мета — збереження життя та здоров’я захисників України, які тримають на собі фронт", — зазначив генерал. 

Нагадаємо, нещодавно ГУР показало авіаційну евакуацію поранених військових. Відразу чотири гелікоптери, обладнані необхідним медичним оснащенням, перевезли бійців під безперервний медичний супровід.

Водночас у Міноборони повідомили, що упродовж липня 2025 року до експлуатації у Силах оборони допустили вісім нових наземних роботизованих комплексів. Вони здатні виконувати логістичні, спеціальні завдання, евакуйовувати поранених.

евакуація медики військові Олександр Сирський поранення
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації