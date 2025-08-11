Евакуація поранених з поля бою — ЗСУ застосують нові методи

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: facebook/CinCAFofUkraine

Зараз евакуація поранених з поля бою стає все складнішою через зміну характеру війни та активне використання ударних безпілотників. Командування розглядає нові вирішення цієї проблеми і планують залучити для цього дрони і роботів.

Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у Facebook 11 серпня.

Нові технології для евакуації поранених поля бою

Сирський розповів, що питання евакуації поранених бійців з поля бою стало одним із ключових на щомісячній нараді з питань військової медицини та медичного забезпечення.

На ній також були присутні командувач Медичних сил, керівники медичних служб угруповань військ та армійських корпусів. Вони доповіли про стан спроможностей медичних підрозділів, формувань та про укомплектованість медичних відділів.

"За нинішніх обставин на полі бою дедалі важче дотримуватися вимог щодо оперативної евакуації. Однак маємо шукати ефективні відповіді на ці виклики. Крім поліпшення підготовки і забезпечення особового складу та медичних підрозділів, ситуацію можливо покращити завдяки новим технічним підходам до евакуації, зокрема через застосування безпілотних систем та наземних роботизованих комплексів (НРК)", — наголосив Сирський.

Представники Десантно-штурмових військ, конкретно 25-ї окремої повітрянодесантної бригади, поділились своїм позитивним досвідом у цьому питанні.

Головнокомандувач підкреслив, що за підсумками цієї наради, він визначив завдання щодо розвитку медичної служби в Збройних Силах України. Він вважає, що слід масштабувати застосування НРК для евакуації поранених, поліпшити забезпечення медичних підрозділів броньованою та евакуаційною технікою, реалізувати інші логістичні й організаційні рішення для своєчасного транспортування поранених та надання їм кваліфікованої допомоги.

"Головна мета — збереження життя та здоров’я захисників України, які тримають на собі фронт", — зазначив генерал.

Нагадаємо, нещодавно ГУР показало авіаційну евакуацію поранених військових. Відразу чотири гелікоптери, обладнані необхідним медичним оснащенням, перевезли бійців під безперервний медичний супровід.

Водночас у Міноборони повідомили, що упродовж липня 2025 року до експлуатації у Силах оборони допустили вісім нових наземних роботизованих комплексів. Вони здатні виконувати логістичні, спеціальні завдання, евакуйовувати поранених.