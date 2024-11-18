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Эрдоган представит свой "мирный план" для Украины — подробности

18 ноября 2024 10:42
Карина Приходько - Редактор
Война в Украине — Эрдоган представит свой мирный план
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: REUTERS/Maxim Shemetov
Карина Приходько - Редактор

Президент Турции Реджеп Эрдоган разработал свой мирный план для завершения войны в Украине. Он намерен представить его на встрече лидеров G20 в Бразилии, которая состоится 19-20 ноября.

Об этом сообщает Bloomberg .

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Что предлагает "мирный план" Эрдогана

Как известно, "мирный план" Эрдогана предполагает создание демилитаризированной зоны в восточной части Донбасса и размещение там международных войск.

Кроме того, турецкий президент предлагает отсрочить вступление Украины в НАТО, по меньшей мере, на десять лет и обеспечить Киев военными поставками в качестве компенсации.

"Чиновники Турции признают, что Украине будет трудно принять такое предложение, но считают, что это наиболее реалистичный подход. Они будут пытаться отложить обсуждение судьбы оккупированных территорий, чтобы, в первую очередь, сосредоточиться на обеспечении стабильного прекращения огня", — говорится в материале.

Издание также отмечает, что такая формула может понравиться союзникам Киева, которые боятся, что членство Украины в НАТО приведет к прямому конфликту с Кремлем.

По данным Bloomberg, Эрдоган надеется убедить украинского президента Владимира Зеленского принять участие в мирных переговорах в Стамбуле, поскольку он "знакомился с разведданными, свидетельствующими о том, что Украина может потерять гораздо больше территории в течение ближайших нескольких месяцев, если боевые действия не будут прекращены".

Напомним, недавно Зеленский спрогнозировал, как Украина планирует завершить войну. Боевые действия должны закончиться в 2025 году по дипломатическому пути.

В то же время советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что с Россией опасно договариваться. Мирные переговоры возможны при наличии эффективных механизмов давления.

переговоры Реджеп Эрдоган война в Украине Россия фронт

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