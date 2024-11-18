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Ердоган представить свій "мирний план" для України — подробиці

18 листопада 2024 10:42
Карина Приходько - Редактор
Війна в Україні — Ердоган представить свій мирний план
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган. Фото: REUTERS/Maxim Shemetov
Карина Приходько - Редактор

Президент Туреччини Реджеп Ердоган розробив свій "мирний план" для завершення війни в Україні. Він має намір представити його на зустрічі лідерів G20 у Бразилії, який відбудеться 19-20 листопада. 

Про це повідомляє Bloomberg

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Як відомо, "мирний план" Ердогана передбачає створення демілітаризованої зони в східній частині Донбасу і розміщення там міжнародних військ. 

Крім того, турецький президент пропонує відтермінувати вступ України до НАТО щонайменше на десять років і забезпечити Київ військовими постачаннями як компенсацією. 

"Чиновники Туреччини визнають, що Україні буде важко прийняти таку пропозицію, але вважають, що це найбільш реалістичний підхід. Вони намагатимуться відкласти обговорення долі окупованих територій, щоб насамперед зосередитися на забезпеченні стабільного припинення вогню", —  йдеться у матеріалі. 

Видання також зазначає, що така формула може сподобатися союзника Києва, які бояться, що членство України в НАТО призведе до прямого конфлікту з Кремлем. 

За даними Bloomberg, Ердоган сподівається переконати українського президента Володимира Зеленського взяти участь у мирних переговорах у Стамбулі, оскільки він "ознайомився з розвідданими, які свідчать про те, що Україна може втратити набагато більше території протягом найближчих кількох місяців, якщо бойові дії не будуть припинені". 

Нагадаємо, нещодавно Зеленський спрогнозував, як Україна планує завершити війну. Бойові дії мають закінчитися у 2025 році дипломатичним шляхом. 

Водночас радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що з Росією небезпечно домовлятися. Мирні переговори можливі за умови наявності ефективних механізмів тиску. 

переговори Реджеп Ердоган війна в Україні Росія фронт

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