Военный из 47-й бригады рассказал о целях серии видео Валерия Маркуса

Бывший главный сержант 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" Валерий Маркус Фото: скриншот

Бывший военный 47-й бригады "Магура" Максим рассказал, какие цели серии видео экс-главного сержанта бригады Валерия Маркуса. По его словам, в последнее время стали все чаще говорить, что нужны изменения в армии. Он считает, что видео Маркуса связаны с этим.

Об этом Максим сказал для Radio NV.

Читайте также:

Цель сериала Маркуса

"Я не знаю конкретных целей, это лучше спросить у него, он лучше знает", — отметил Максим.

В то же время экс-военному кажется, что это как раз связано с тем, что украинской армии действительно необходимы изменения, ведь в случае, если их не будет, то страна проиграет.

Напомним, 11 декабря Валерий Маркус впервые за 1,5 года молчания обнародовал видео. Он поделился, что происходило в командовании и объяснил, почему принял решение о переводе на более низкую должность.

Известно, что Маркус исчез из медиапространства с лета 2023 года. Офицер ВСУ Олег Сенцов комментировал это.