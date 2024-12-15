Військовий з 47-ї бригади розповів про цілі серії відео Валерія Маркуса

Колишній головний сержант 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура" Валерій Маркус. Фото: скриншот

Колишній військовий 47-ї бригади "Маґура" Максим розповів, які цілі серії відео ексголовного сержанта бригади Валерія Маркуса. За його словами, останнім часом почали все частіше говорити, що потрібні зміни в армії. Він вважає, що відео Маркуса пов'язані з цим.

Про це Максим сказав для Radio NV.

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Ціль серіалу Маркуса

"Я не знаю конкретних цілей, це краще запитати в нього, він краще знає", — зазначив Максим.

Водночас ексвійськовому здається, що це саме пов'язано з тим, що українській армії і справді необхідні зміни, адже у випадку, якщо їх не буде, то країна програє.

Нагадаємо, 11 грудня Валерій Маркус вперше за 1,5 року мовчання оприлюднив відео. Він поділився, що відбувалося в командуванні та пояснив, чому ухвалив рішення про переведення на нижчу посаду.

Відомо, що Маркус зник з медіапростору з літа 2023 року. Офіцер ЗСУ Олег Сенцов коментував це.